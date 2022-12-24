5 свежих романтических комедий для уютного рождественского вечера

Что может быть лучше, чем в праздничный выходной посмотреть теплую рождественскую романтическую комедию?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Снова собираетесь смотреть "Реальную любовь"? Понимаем, этот фильм можно пересматривать бесконечно, но предлагаем дать шанс и свежим рождественским ромкомам. К тому же два из них стали большими камбэками - избавившейся от зависимостей Линдси Лохан и почти забытой звезды подростковых слэшеров Фредди Принца-младшего.

Незабываемое Рождество (Falling for Christmas)

Очередной камбек Линдси Лохан - большое событие для поп-культуры. Актриса не снималась больше десяти лет. С энтузиазмом освещаемые взлеты и падения в ее жизни и карьере заставили аудиторию захотеть наконец увидеть ее успех наперекор таблоидам. Возвращение Лохан на экран одновременно незначительно и важно. Незначительно - потому что она играет в традиционном рождественском фильме, а не в забористом арт-хаусе. И важно, потому что этот фильм доступен на Netflix - главной платформе для массового зрителя.

В фильме Лохан играет избалованную наследницу отеля, которая не способна о себе позаботиться. Отец давит на нее, чтобы она, наконец, приняла реалии этого мира, в то время как влиятельный бойфренд увлекает к алтарю. Но в результате несчастного случая на лыжном курорте девушку настигает амнезия, и ее забирает к себе добросердечный местный вдовец. Так героиня начинает понимать, что в жизни есть нечто большее, чем посылать слуг за порцией икры.

"Незабываемое Рождество" наиболее явно перекликается с картиной "За бортом" 1987 года с Голди Хоун. Сценаристы Джефф Боннетт и Рон Оливер старательно прописали образ героини, которая постепенно превращается из жесткой городской карьеристки в милую домохозяйку из провинции, буквально - от продажи акций до продажи печенья. Эта мелодрама не пытается ломать стереотипы, играя на поле рождественских ромкомов. Поклонникам же Линдси Лохан удовольствие от ее просмотра обеспечено.

Рождество с тобой (Christmas With You)

Настоящее болеутоляющее, завернутое в музыкальную праздничную мишуру.

Кристина - старшеклассница, которая скоро примет участие в конкурсе красоты. У нее есть овдовевший отец. Этот дуэт героев дополняет латиноамериканская поп-звезда по имени Анджелина Коста (Эйми Гарсиа, "Люцифер"), которая изо всех сил пытается сочинить новый хит или стать звездой интернета. Незадачливый отец-одиночка плюс поп-звезда с золотым сердцем — это комбинация, которая подпитывала фильм "Женись на мне". В нем учитель математики в исполнении Оуэна Уилсона завоевал сердце Дженнифер Лопес, играющей усовершенствованную версию самой себя.

В чуть более скромном "Рождестве с тобой" звезда менее знаменита. Она вот-вот потеряет свой контракт со звукозаписывающей компанией и объявит о поражении. По мнению ее советников, лучший выбор для Анджелины — написать рождественский хит, как это сделала Мэрайя Кэри. Следуя минутной прихоти, она решает нанести визит четырнадцатилетней фанатке, которая разместила трогательное видео, посвященное ее любимой певице, в социальных сетях. Тут и закручивается сюжет этой романтической комедии.

Дневник Ноэля (The Noel Diary)

Джейк Тернер, автор бестселлеров, возвращается в дом своей матери в Коннектикуте после ее смерти. Он узнает, что она стала в конце жизни накопительницей — хотя и очень гигиеничной — и находит среди хлама дневник неизвестного автора.

Рэйчел ищет свою биологическую мать (и автора дневника) — и это приводит ее в дом, где прошло детство Джейка. Хотя Рэйчел помолвлена, между ней и Джейком сразу же пробегает искра. Их отношения укрепляются во время поездки к отчужденному отцу Джейка в надежде узнать о матери Рэйчел.

Дороги так же покрыты снегом, как и город Мейпл-Фолс, где совместный просмотр классического праздничного фильма еще больше сближает путешествующую пару. Их откровения в дороге намекают на то, что может оказаться прекрасной жизнью.

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Ричарда Пола Эванса.

Неуловимый аромат любви (Love Hard)

Журналистка из Лос-Анджелеса Натали Бауэр ищет свою вторую половинку в мире онлайн-знакомств, но терпит неудачу одну за другой. Ее совпадения в приложении Flirt Alert проверяют ее терпение на мужчинах, использующих старые фотографии профиля, и что еще хуже, изменяющих своим супругам. Она остается невозмутимой, превращая эти несчастливые свидания в основу для мегапопулярной колонки, которую она ведет под грустным псевдонимом "Всегда подружка невесты" на веб-сайте, посвященном модному образу жизни. Хотя ее статьи нравятся и читателям, и ее требовательному редактору Ли, Натали устала от такой жизни. Поэтому при поддержке своей лучшей подруги Керри она расширяет поиски настоящей любви по всей стране. И вот она свайпает вправо и выбирает тридцатилетнего Джоша.

Судя по его профилю, он — высокий, красивый мужчина. После двух недель ночных звонков, во время которых они знакомятся с интимными подробностями жизни друг друга, он небрежно намекает, что хочет, чтобы Натали присоединилась к нему в его семейном доме в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк, на Рождество. Чувствуя, что она знает его достаточно хорошо, Натали садится в самолет, чтобы удивить своего кавалера и преподнести ему сюрприз. Однако, когда она прибывает, оказывается потрясена, обнаружив, что Джош не тот, за кого себя выдавал. На самом деле он невысокий, застенчивый интроверт в очках, живущий в подвале дома своих родителей. Он использовал фотографию своего лучшего друга Тэга, чтобы завлечь Натали романом. Джош заключает сделку с Натали: если она останется на неделю и притворится его девушкой, чтобы осчастливить его семью, он поможет ей завоевать расположение Тэга. Она соглашается.

Компания на праздники (Single All the Way)

Питер — вечный холостяк, у которого наконец-то появился парень, которого он может привести домой к своей семье на каникулы. Но когда кавалер Питера оказывается чужим мужем, Питер убеждает своего лучшего друга Ника приехать вместо него на Рождество. Семья очень любит Ника — настолько, что они вынашивают схему сватовства двух одиноких людей. Веселая мать Питера, Кэрол уговаривает сына. А его отец, братья, сестры и племянницы подталкивают пару помочь сумасшедшей тете Сэнди с ее рождественской пьесой, в надежде, что двое друзей осознают, что им лучше быть любовниками.

Питер и Ник чрезвычайно вежливы и часто держатся в кадре на почтительном расстоянии друг от друга. Этот в остальном веселый фильм скуп на тоскливые взгляды или затяжные прикосновения, которые могут указывать на подсознательную страсть. Иногда трудно поверить, что эта пара является лучшими друзьями, не говоря уже о том, что они могут быть тайно влюблены друг в друга. Однако это теплый праздничный фильм, который должен понравиться многим зрителям.