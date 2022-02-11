Повсеместное обсуждение, мемы и рейтинг в 93% положительных отзывов на Rotten Tomatoes - очень хорошо для вышедшей всего неделю назад документалки. Рассказываем, почему все вдруг ринулись смотреть "Афериста из Tinder" на Netflix, и зачем его смотреть вам.

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Всего за неделю лента возглавила чарт стриминговой платформы, набрав 45,8 миллиона часов просмотров, и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.

Конечно, все дело в теме. Онлайн-дейтингу, то есть способу заочного знакомства по интернету столько же лет, сколько и самому интернету - все помнят сайты Mamba и "Знакомства на Mail.ru", - но никогда до появления Tinder все не было так легко и просто. Появившись в 2012 году приложение для смартфона буквально изменило игру: теперь не нужно отсеивать анкеты, читать длинные эссе и писать первым, мучительно ожидая ответа. Процесс отбора потенциального романтического партнера занимает, в среднем, полторы секунды: оценка фото, свайп. Психологи отмечают, что приложение, в целом, плохо влияет на социальные навыки пользователя и дает ложную иллюзию бесконечного выбора, при этом у каждого, наверное, есть знакомые знакомых, которые познакомились в Tinder и в итоге поженились. В конце концов, Tinder - просто инструмент, и как любой инструмент, периодически он попадает в руки к мошенникам.

"Аферист из Tinder" (The Tinder Swindler) - документальное исследование самого, пожалуй, масштабного и успешного подобного обмана на сегодняшний день. Смотреть его невыносимо, оторваться - невозможно.

Винить, конечно, стоит человеческую веру в чудо и волшебника на голубом вертолете. У этого волшебника, кстати, есть конкретное имя - Кристиан Грей, ведь именно этот герой гиперпопулярного женского романа "50 оттенков серого" сделал мечту тысяч женщин о внезапном принце еще распространенней. Миллионер, филантроп, красавец и очаровашка появляется случайно и решает связать свою жизнь именно с тобой, простой Анастейшей. Конечно, в романе были свои моменты, но в целом посыл такой: твой единственный будет сочетать в себе все эти качества, искра разгорится в пламя немедленно, и будет это любовь настоящая, сильная, единственная и на всю жизнь.

Поэтому, наверное, когда уже после первого свидания тиндер-матч Сесилии Фьеллхой предложил той слетать на частном самолете в Болгарию, та согласилась. Сначала они выпили кофе в шикарном лондонском отеле, где Саймон Леваев остановился по делам, затем тот пожаловался девушке что хотел бы продолжения банкета, но, вот незадача - срочная командировка. Не хочет ли Сесилия присоединиться к нему? Девушка погуглила Саймона и узнала, что тот - сын знаменитого российско-израильского "бриллиантового короля" Льва Леваева. Шикарный отдых в Болгарии стал началом бурных романтических отношений, которые закончились для девушки долгом в 200 тысяч долларов. Документальный фильм "Аферист из Tinder" позволил Сесилии, а также Пернилле Шехоллм и Эйлин Шарлотте рассказать свои истории публично и предостеречь остальных. К слову, эти три девушки - всего лишь малая часть тех, кого Леваев успел обмануть и ограбить за свою антисоциальную карьеру.

Конечно, никакого отношения к алмазному олигарху Саймон не имеет. Он родился в маленьком городке к востоку от Тель-Авива, сменил родную фамилию Хают на Леваев, промышлял мелким финансовым мошенничеством, сбежал из Израиля в 2011 году и направился в Финляндию, где впервые опробовал новую схему обмана на местных женщинах. В 2015 году он отсидел за это два года, затем вернулся в Израиль и сбежал оттуда уже в Европу, где занялся более крупной добычей - и именно с этого места начинается документалка.

Схема Саймона, согласно документалке, была следующей: он знакомился с девушками в Tinder, заставляя тех поверить, что он богатый наследник, работающий в опасном алмазном бизнесе своего отца. Сначала общение было только в онлайне, где Саймон рассказывал девушке о себе, забрасывал ту комплиментами, строил прочную эмоциональную связь и якобы не мог встретиться лично, потому что "путешествовал по работе". После того, как мошенник и новая девушка какое-то время встречались в реальности, путешествовали, ходили в рестораны и проводили время прочими приятными образами, Саймон признавался, что ему грозит страшная опасность и присылал видео своего "телохранителя", истекающего кровью. Затем объяснял, что спасти его может только любовь - вернее, кредитная карта на внушительную сумму и чужое имя, чтобы его не выследили. Девушки, в свою очередь, брали кредиты и даже приносили чемоданы, набитые снятыми наличными, прямо в руки мошеннику. Естественно, Саймон обещал вернуть деньги как только, так сразу - и ему верили, ведь он летал на частном самолете, останавливался в самых дорогих отелях и носил исключительно дизайнерскую одежду. В реальности все это он осуществлял на деньги предыдущей жертвы, пуская пыль в глаза с огромным мастерством. Долг, что характерно, Саймон действительно иногда возвращал: выписывал чеки, которые банки отказывались обналичивать, дарил фальшивые часы и украшения и делал банковские переводы, которые никогда не доходили до адресата. Женщины, конечно, шли в полицию, в результате чего в 2019 году Леваева разыскивали уже не только в Израиле, но и в Швеции, Англии, Германии, Дании и Норвегии. Летом 2019-го его наконец поймали в Греции, где он использовал фальшивый паспорт, и депортировали обратно в Израиль, но мошенник отрицал все обвинения против него. "Я имею право сменить фамилию на любую, какую захочу, и никогда не говорил прямо что я - сын миллионера. Женщины просто думали, что хотели. Возможно, я разбивал их сердца, но я не брал их денег: все они путешествовали и развлекались за мой счет", сказал он в одном из своих интервью.

Звучит достаточно убедительно: в декабре 2019-го Саймона Леваева осудили за кражу, мошенничество и подделку документов по старым, еще израильским обвинениям, приговорив всего к 15 месяцам, и уже после пяти отпустили за примерное поведение.

Послужило ли это Саймону уроком? Конечно, нет: пять месяцев в тюрьме - невелика цена за личный самолет, чемоданы наличных и сердце красавицы (множественных красавиц).

"Как можно поверить человеку, который уже дважды сбегал из Израиля? Человеку, который обманывал и грабил женщин по всей Европе на сотни тысяч евро? Где справедливость?", задавалась вопросом одна из жертв, Пернилла, на израильском канале новостей, где у нее брали комментарий по поводу освобождения Саймона из тюрьмы. Другая жертва из Финляндии, пожелавшая остаться неназванной, прокомментировала событие так: "Мы вместе с другими женщинами подали иски против него в Европейский суд и Интерпол. Как только Саймон покинет Израиль снова, его арестуют. Он разрушил нас финансово и эмоционально, разрушил наши жизни навсегда".

Сейчас Саймону Леваеву 31 год и он неплохо живет на свободе, о чем до недавнего времени можно было узнать из его Instagram. После выхода документалки, к великому сожалению сотни тысяч подписчиков, аккаунт был деактивирован. Перед удалением профиля Саймон написал трогательное сообщение: "Спасибо за всю вашу поддержку. Я поделюсь своей версией произошедшего в ближайшее время, когда выберу лучший и наиболее уважительный для всех способ рассказать эту историю. До тех пор, пожалуйста, сохраняйте открытость ума и сердца". Кому принадлежат другие аккаунты с его именем, созданные совсем недавно, неизвестно, но в Instagram все еще можно найти десятки, а то и сотни снимков Леваева.

Саймону официально не было предъявлено никаких обвинений ни в чем, произошедшем за пределами Израиля, то есть разрушенные жизни Сесилии, Перниллы и Эйлин никого на государственном уровне не интересуют. Тем временем, по данным расследования сайта The Times of Israel, за 2017-2019 годы мошенник получил обманным путем минимум 10 миллионов долларов. Сесилия, Пернилла и Эйлин все еще выплачивают свои долги и будут это делать, видимо, не один десяток лет - а сколько еще женщин, о которых мы никогда не узнаем?

Вишенка на торте: Саймон Леваев был активен на Tinder вплоть до восьмого февраля этого года, когда платформа официально его заблокировала навсегда - видимо, модератор посмотрел документалку. То есть, немного везения - и любая из нас еще неделю назад могла бы заматчиться с бриллиантовым принцем и прокатиться на его личном самолете, правда, с самыми печальными для кошелька и ментального здоровья последствиями.

Фильм основан на документальном расследовании норвежского таблоида Verdens Gang: если нет времени смотреть фильм, лица Саймона и его жертв, фотографии самолетов, отелей и скрины переписок можно увидеть на сайте издания.