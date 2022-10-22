Агата Кристи такое не придумает. 8 сериалов, в основу которых легли настоящие преступления

Ничто не сравнится с сериалом или фильмом, в основу сюжета которых легли события из реальной жизни. Возможно, поэтому детективные романы и подкасты о настоящих преступлениях стали так популярны за последние несколько лет. Жизнь преподносит нам истории, которые вряд ли могла бы придумать сама Агата Кристи. Предлагаем список из восьми сериалов, которые основаны на реальных событиях и преступлениях, главные роли в которых сыграли Джулия Робертс, Колин Ферт, Аманда Сейфрид и другие знаменитые актеры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Так же, как фильмы, вдохновленные реальными историями, сериалы о преступлениях варьируются от тех, которые только слегка пересказывают реальные события, до тех, где сохранена буквально каждая деталь. Но важно то, что все эти сериалы безумно интересные. Конечно, в них рассказывается об ужасных, а иногда и отвратительных событиях, но оторваться от их просмотра почти невозможно. От историй о культовых лидерах и аферистах до политических скандалов и серийных убийц — вот лишь несколько лучших криминальных сериалов, которые вы можете посмотреть на стримингах.

Монстр: История Джеффри Дамера (2022)

"Монстр: История Джеффри Дамера" — американский мини-сериал в жанре биографической криминальной драмы, созданный совместно Райаном Мерфи и Иэном Бреннаном. Сериал рассказывает о преступлениях печально известного серийного убийцы Джеффри Дамера, которого сыграл Эван Питерс. Дамер орудовал с 1978 по 1991 годы в Милуоки, США. В сериале показано несовершенство тогдашней американской полицейской системы, которая очень долго не замечала, какие ужасные вещи происходят в городе.

