Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Болтона в сериале "Игра престолов", назвал сцену с изнасилованием худшим днем его карьеры, пишет газета Metro.

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Артист, сыгравший одного из главных злодеев шоу, признался, что всем тяжело дались съемки эпизода, в котором его персонаж после свадьбы с Сансой Старк решает ее изнасиловать в брачную ночь и при этом просит Теона Грейджоя наблюдать за этим. По словам Реона, это "было ужасно".

"Никто не хотел этого делать, но если вы хотите рассказать историю, вы должны сделать это правдиво", — сказал актер. Он отметил, что эту сцену было очень тяжело смотреть, но в ней показаны ужасные вещи, которые случаются в жизни.

"Когда ты на экране отрезаешь кому-то палец, ты на самом деле не видишь этого, ты видишь кусок пластика. Мы просто играем, это не по-настоящему. После такого очень тяжело справиться с подобными сценами, где ты сталкиваешься с реальной ситуацией. Это был ужасный, ужасный день", — заявил Реон.

Foto: Kadrs no filmas/HBO

Ранее актер Лиам Каннингэм, известный по роли Давоса Сиворта в сериале "Игра престолов", также высказался о своей роли. Артист выступил против романа его персонажа с советницей Дейнерис Таргариен Миссандеей, которую сыграла Натали Эммануэль. Во время первой встречи актеров на съемочной площадке Каннингэму было 56 лет, а Эммануэль — 28. Каннингэм посчитал, что такие отношения превратят Давоса Сиворта в извращенца.