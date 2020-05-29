Актеры на дистанции. Как выживает киноиндустрия во время пандемии

Кастинги по скайпу, съемки с соблюдением социальной дистанции и монтаж блокбастера из дома - новая реальность работников киноиндустрии. К середине марта, во многом из-за закрытия кинотеатров в Китае, потери отрасли держались на отметке около 7 млрд долларов. Уже к концу мая, как ожидается, они достигнут 17 млрд. Никто, включая режиссеров, актеров и студии, не может предсказать, когда возобновятся съемки даже самых ожидаемых фильмов и как это будет выглядеть.

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Создатели новой - уже седьмой - части фильма "Миссия невыполнима" рассчитывали провести лето в Италии, снимая, как Том Круз в очередной раз уворачивается от пуль и гоняет на машине. Новая часть боевика должна была выйти следующим летом, но релиз перенесли почти на полгода - съемки пришлось отложить из-за пандемии.

"Миссия невыполнима" стала одним из первых, но далеко не единственным голливудским проектом, который пострадал от коронавируса. Когда большинство стран ввело режим самоизоляции, студия Universal работала над последней частью "Мира юрского периода", Disney - над новой "Русалочкой", Гильермо дель Торо снимал с Searchlight Pictures римейк "Аллеи кошмаров", а Warner Bros монтировали новый мюзикл "На высоте мечты".

Сейчас работа над большинством проектов приостановлена, некоторые громкие премьеры перенесены - часто на неопределенный срок.

Студии, продюсеры и члены профсоюзов пытаются придумать, как возобновить съемки без угрозы для всех участников процесса. Штат Калифорния должен в ближайшее время опубликовать новые правила, которые позволят студиям вернуться к работе.

Власти обещают, что в большинстве округов вскоре можно будет возобновить кинопроизводство - там, где удается поддерживать необходимый уровень тестирования на коронавирус и не перегружать больницы. Правда, Лос-Анджелес остается закрытым для съемок.

"В истории кино было достаточно прецедентов, дающих представление о том, что создатели кино должны делать, если вдруг случается ураган или если актер умирает на съемочной площадке. Но нет правила, которое говорит, что делать в случае пандемии", - рассказывает в интервью Variety продюсер Мэттью Баэр, работавший с Анджелиной Джоли на съемках фильма "Несломленный".

В американской киноиндустрии - крупнейшей в мире - постоянную работу имеют 892 тыс. человек: сюда входят как актеры, режиссеры, операторы, художники по свету, так и, например, билетные кассиры в кинотеатрах. Из-за пандемии работы лишились и те, и другие.

В Голливуде обсуждают, что к полномасштабным съемкам можно будет вернуться не раньше сентября, но такие сроки, судя по всему, взяты с потолка: даже если власти США снимут большинство ограничений, вряд ли в скором времени исчезнет рекомендация соблюдать социальную дистанцию.

А во время съемок в кино ни актеры, ни технические сотрудники не могут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

У ведущих актеров вроде Тома Круза вряд ли есть повод опасаться на свое будущее, но многие новички, которые живут от одной эпизодической роли до другой, остались без денег. Среди них немало и выходцев из стран бывшего СССР.