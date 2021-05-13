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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию для съемок нового фильма, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

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Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины "Вызов". Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле "Союз МС-19" с "Байконура". Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.

Шипенко прошел отбор для работы над фильмом в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что в короткий список претенденток вошли четыре женщины в возрасте от 27 до 36 лет: кроме прошедших отбор, среди них была актриса Софья Аржаковская.

Съемки начнутся на Международной космической станции (МКС) в октябре. На борт станции поднимутся актриса и режиссер, они проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на "Союзе МС-18".

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