Американская киноакадемия объявила всех номинантов на премию "Оскар" 2022 года

Право на участие в премии получили фильмы, выпущенные с 1 марта по 31 декабря 2021 года — такие сроки были установлены после того, как проведение 93-й церемонии награждения перенесли из-за пандемии коронавируса. Список номинантов в не основных категориях оказался пестрым — в него попали даже такие блокбастеры, как "Круэлла" (дизайн костюмов), "Не время умирать" (лучший звук) и "Человек-паук: Нет пути домой" (лучшие эффекты).

Десять картин будут соревноваться за звание лучшего фильма года

Киноакадемия планировала выдвигать по десять номинантов в главной оскаровской категории еще с 2021-го, однако прошлый пандемийный год вынудил киностудии перенести выход многих фильмов, поэтому на 93-й церемонии за звание "Лучшего фильма" боролись лишь восемь картин. Теперь же их десять — это "Не смотрите наверх" Адама МакКея, "CODA: Ребенок глухих родителей" Сиан Хедер, "Белфаст" Кеннета Браны, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Власть пса" Джейн Кэмпион, "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Дюна" Дени Вильнева и японский фильм "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.

Обладатель трех "Оскаров" (и более десятка номинаций) Стивен Спилберг вновь поборется за звание лучшего режиссера с мюзиклом "Вестсайдская история". Конкуренцию ему составят японец Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца"), Кеннет Брана ("Белфаст") и единственная в списке номинантов женщина — Джейн Кэмпион ("Власть пса"). Женщины редко удостаиваются в этой категории не то что награды, но даже номинации — до 2021-го на это звание претендовали пять, а победа досталась лишь одной, Кэтрин Бигелоу за фильм "Повелитель бури" в 2010-м. В прошлом же году ситуация поменялась — на премию были номинированы сразу две, Эмиральд Феннелл за "Девушку, подающую надежды" и Хлоя Чжао за "Землю кочевников". Последняя и забрала статуэтку.

"Власть пса" Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем оказалась фаворитом 94-го "Оскара" — всего картина представлена в 12 номинациях. Лента уже отметилась семью номинациями и тремя победами (в том числе за лучшую режиссуру и лучшую драму) на "Золотом глобусе". Вестерн, основанный на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа 1967 года, рассказывает о двух братьях, управлявших крупным ранчо в штате Монтана в 1920-е.

В списках номинантов на звания лучшего актера и актрисы оказались исключительно знаменитости. В мужской категории за победу будут соревноваться Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!") и Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"). На "Лучшую актрису" претендуют Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Николь Кидман ("В роли Рикардо"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер"). Для Стюарт эта номинация — первая в карьере.

В номинацию анимационных короткометражек вошла российская лента "БоксБалет" Антона Дьякова. Конкуренцию ей составят британские проекты Affairs of the Art ("Дела искусства") и Robin Robin ("Робин"), французско-испанский мультфильм La Bestia ("Зверь") и испано-американская лента The Windshield Wiper ("Стеклоочиститель"). В категории полнометражных мультфильмов представлены "Райя и последний дракон", "Энканто", "Побег", "Лука" и "Митчеллы против машин".