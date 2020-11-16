Американские зрители выбрали лучший фильм года

Объявлены лауреаты американской премии People's Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования, сообщает канал E!

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Главным фильмом года назван боевик "Плохие парни навсегда", в котором сыграл Уилл Смит. Он одержал победу в категории "Лучший актер". Лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш, которая исполнила главную роль в ленте "Гламурные боссы".

Картина "Будка поцелуев-2" стала лучшей комедией года, а "Мулан" — лучшим экшн-фильмом. Среди драматических фильмов победил "Гамильтон", в то время как мультфильм "Вперед" отметили как лучшее кино для семейного просмотра.

Награду "Лучший сериал" получил проект "Анатомия страсти". В номинации, посвященной драматическим шоу, выиграл "Ривердэйл", а среди комедийных сериалов зрители выбрали "Я никогда не…". "Вайнона Эрп" был признан лучшим драматическим сериалом. Коул Спроус получил награду как лучший сериальный актер, в то время как лучшей сериальной актрисой посчитали Эллен Помпео.

В сентябре Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучшие сериалы года. Они были выбраны в рамках ежегодной премии TCA Awards. Шоу "Хранители" победило сразу в четырех номинациях: "сериал года", "выдающийся телефильм или минисериал" и "выдающийся новый сериал", а также "личные достижения в драме", в которой отметили актрису Реджину Кинг.