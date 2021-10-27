Анонсирована вторая часть "Дюны"

Кинокомпания Legendary Pictures анонсировала создание второй части фантастического фильма "Дюна".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается посмотреть в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!", — говорится в сообщении компании в Twitter. К нему также прикреплено изображение с надписью "Дюна. Часть вторая".

This is only the beginning... Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма "Дюна" появится продолжение. "Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос", — сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.