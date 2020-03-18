Антипремия в кино: мюзикл "Кошки" получил шесть "Золотых малин"

Напугавший детей и взбесивший кинокритиков пост-мюзикл "Кошки" стал "триумфатором" антипремии "Золотая малина": мяукающему цифровому макабру досталось шесть антинаград, включая главный антиприз - "Худший фильм". Постановщик ленты Том Хупер тоже не остался без малинки - он получил "Худшего режиссера".

Певец и телеведущий Джеймс Корден стал лауреатом награды за худшую мужскую роль второго плана, а Ребел Уилсон "повезло" получить аналогичную антипремию за женскую роль.

Награды планировали объявить на церемонии в Лос-Анджелесе, но вместо этого она прошла по видеосвязи после отмены мероприятия из-за пандемии коронавируса.

В экранизации суперпопулярного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера был звездный актерский состав, включивший поп-певицу Тейлор Свифт и ветеранку сцены даму Британской империи Джуди Денч. Но это не спасло фильм от "джекпота" на антипремии - фильму также достались антипризы за "Худший актерский дуэт" и "Худший сценарий".

По восемь номинаций получили сиквел "Рэмбо: Последняя кровь" и комедия "Медея на похоронах", которые также претендовали на "Худший фильм", за который дают статуэтку стоимостью в 4 доллара 97 центов.

Несмотря на то, что режиссер Том Хупер попытался изменить цифровую прорисовку персонажей "Кошек" после негативной реакции общественности на первый трейлер картины, ему это не помогло. Фильм отбил лишь 74 млн долларов из 95-миллионого бюджета, что позволяет считать его коммерческим провалом.

Даже игравшие в "Кошках" актеры иронизировали над фильмом: Ребел Уилсон пошутила над его провалом, объявляя номинацию на церемонии "Золотого глобуса", а на "Оскаре" этого года к ней присоединился Джеймс Корден в кошачьем костюме. Джуди Денч сыграла в ленте Старую Дьютерономи, но не стала смотреть готовую ленту. "Ничего о нем не читала и сам фильм не видела", - сказала актриса Радио 4 Би-би-си.

Лауреатка "Оскара" добавила, что все же кое-что знает о реакции общественности на "Кошек", заметив: "Думаю, что люди были довольно снисходительны ко мне". Она с юмором приняла новость, что ее номинировали на "Малину". "О, это забавно, - рассмеялась Джуди, - насколько я знаю, это моя первая".

В соцсетях мало кто удивился антитриумфу "Кошек". "Во времена испытаний "Малина" объединяет нас в нашей неприязни к "Кошкам", - уверены в любительском кинокритическом аккаунте Punch Drunk Critics в "Твиттере". В аккаунте @forcesquareinc даже сравнили "Кошек" с фильмом Томми Вайсо "Комната", регулярно признаваемым одной из худших лент в истории кинематографа.

Роль в "Призраках Шэрон Тейт" принесла певице Хиллари Дафф "Малину" как "Худшей актрисе", а Джону Траволте дали "Худшего актера" сразу за две главных роли - в психологическом триллере "Фанат" и в спортивной драме "Бок о бок".

Картина "Рэмбо: Последняя кровь" тоже, мягко говоря, не блистала - ей достались две антипремии: "Худший ремейк, переделка или сиквел" и "Самое безрассудное пренебрежение человеческой жизнью или общественной собственностью".

Зато Эдди Мерфи взял "Приз за восстановление репутации", который дают актерам, ранее получавшим "Золотую малину", но впоследствии достойно сыгравшим в других ролях. В случае Эдди такой ролью оказался заглавный персонаж в ленте от Netflix "Меня зовут Долемайт".

Полный список победителей (или проигравших)