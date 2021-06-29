Apple представила трейлер сериала "Основание" по книге Азимова

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер своего амбициозного многомиллионного проекта "Основание" (Foundation) - сериала по одноименному циклу фантаста Айзека Азимова.

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События сериала разворачиваются в далеком будущем. Человечество покинуло пределы околоземной орбиты и расположилось на других планетах галактики. Управляет поселениями Галактическая империя, охватывающая практически весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон, при помощи созданной им математической модели, предсказывает, что государство уже в ближайшее время ждет гибель. Чтобы дать людям шанс и сохранить наследие, Селдон создает организацию "Основание", членам которой предстоит восстановить цивилизацию после глобальной катастрофы.

Шоураннером сериала выступил Дэвид С. Гойер, ответственный за сценарии таких культовых фильмов, как "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и других. Гэри Селдона сыграл Джаред Харрис из сериала HBO "Чернобыль", а Ли Пейсу из "Хоббита" и "Стражей галактики" досталась роль Брата День – императора Галактики.