Аренда-хоррор, разочарованная принцесса и рождественские "Стражи Галактики": 8 главных онлайн-премьер ноября

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Заключительный месяц осени традиционно дарит сказки — первые весточки грядущего Рождества. Так, Disney+ уже совсем скоро обновит свою библиотеку сиквелом "Зачарованной" и спецвыпуском марвеловских "Стражей Галактики". Apple TV+ выпустит комедийный мюзикл с Райаном Рейнольдсом, а Netflix уже успел порадовать зрителей очередной альтернативой "Гарри Поттеру".
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Рассказываем о самых интересных онлайн-релизах ноября.
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