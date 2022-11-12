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Рэймонд и Рэй
Аренда-хоррор, разочарованная принцесса и рождественские "Стражи Галактики": 8 главных онлайн-премьер ноября
Foto: Kadrs no filmas

Заключительный месяц осени традиционно дарит сказки — первые весточки грядущего Рождества. Так, Disney+ уже совсем скоро обновит свою библиотеку сиквелом "Зачарованной" и спецвыпуском марвеловских "Стражей Галактики". Apple TV+ выпустит комедийный мюзикл с Райаном Рейнольдсом, а Netflix уже успел порадовать зрителей очередной альтернативой "Гарри Поттеру".

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Рассказываем о самых интересных онлайн-релизах ноября.

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Рэймонд и Рэй
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