Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Актера Арнольда Шварценеггера утвердили на первую в его карьере главную роль в сериале для Netflix. Подробности сюжета не уточняются, но известно, что "железный Арни" станет исполнительным продюсером проекта и сыграет международного шпиона, а роль его дочери исполнит Моника Барбаро.

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Летом Арнольд Шварценеггер подписал контракт с продюсером многосерийного шпионского фильма Ником Санторой. Актера утвердили на первую в его жизни главную роль в сериале, который описывается как "глобальное шпионское приключение с отцом и дочерью в центре сюжета". Разработкой проекта занимается студия Skydance Television, снявшая два фильма с Шварценеггером — "Терминатор: Генезис" и "Терминатор: Темные судьбы".

Согласно источнику Variety, права на шпионский проект приобрел стриминговый сервис Netflix. Роль дочери главного героя сыграет звезда "Смертельного оружия" Моника Барбаро. Недавно она снялась в главной роли в фильме "Топ Ган: Мэверик" вместе с Томом Крузом, но релиз был отложен до 2021 года из-за пандемии COVID-19. Ранее Барбаро появлялась в сериалах "Стамптаун", "Разделенные вместе", "Хороший полицейский", "Нереальный холостяк" и "Правосудие Чикаго".

Сценарист проекта Сантора, снявший "Теорию лжи", "Клан Сопрано", "Побег", параллельно работает над другим шоу Skydance — сериалом "Джек Ричер", который производится для Amazon.

Вместе с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом исполнительным продюсером проекта назначен сам Шварценеггер. О дате выхода сериала пока не сообщается.

Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как "Правдивая ложь", "Вспомнить все", "Терминаторах", "Коммандо". Также актер сыграл главные роли в комедиях "Близнецы", "Детсадовский полицейский" и "Джуниор". Кроме того, он занимал должность губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. При этом у Шварценеггера до сих пор не было главных ролей в сериалах — он появлялся только в качестве камео в шоу "Два с половиной человека", "Байки из склепа", "День свободы" и других.

В конце октября 73-летний актер и бодибилдер перенес операцию по замене аортального клапана в сердце. Он решился на очередное хирургическое вмешательство, чтобы предотвратить серьезные кардиологические проблемы. Об этом Шварценеггер написал в своем Instagram, прикрепив фотографии из больничной палаты и с прогулки по городу, куда он отправился после восстановления.

"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь есть новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе", — написал артист.

В марте 2018 года Шварценеггеру заменили легочный клапан, установленный в 1997 году. Актер признался, что во время операции возникли осложнения, которые могли стоить ему жизни. О том, что врачи вытащили звезду "Терминатора" с того света, он рассказал спустя год после хирургического вмешательства.

"Больше всего я переживал не за то, что могу умереть, а за то, что сорву съемки "Терминатора". Мне очень не хотелось подводить команду. Именно поэтому я настоял на скором возвращении домой", — сказал он в интервью The Mirror.

Несмотря на предостережения медиков из-за проблем с сердцем, актер не прекращал заниматься в тренажерном зале. В своих соцсетях он транслирует любовь к физическим нагрузкам и часто появляется в кадре со спортивным инвентарем.