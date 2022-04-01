"Артдокфест" в России закрыт". Виталий Манский объявил о закрытии фестиваля

Президент Международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" Виталий Манский больше не будет проводить мероприятие в России.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом продюсер и режиссер рассказал в социальных сетях. "Артдокфест" в России закрыт", — заявил он.

31 марта в Москве было сорвано открытие фестиваля. За 15 минут до начала гостей вывели из кинотеатра, Манского облили краской. Режиссер заявил, что знает, кто организовал срыв, назвав их маргиналами. Заявление в полицию он подавать не будет.

"Артдокфест" — международный фестиваль документального кино, который ежегодно проходил в Москве, а с 2014 года также в Санкт-Петербурге и Риге.