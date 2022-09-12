Специальное событие "Балтийской жемчужины" – "Эннио Морриконе. Сверкающая музыка", премьера которого с успехом прошла на Венецианском кинофестивале.

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Картина снята оскароносным кинорежиссером Джузеппе Торнаторе и посвящена одному из самых известных современных композиторов, выдающемуся маэстро Эннио Морриконе, чье имя навсегда связано с миром кино.

Это не просто уникальные архивные материалы и воспоминания, это грандиозный киноконцерт, в котором в роли ведущего – сам композитор, раскрывающий секреты своих музыкальных образов: от звона колоколов, револьверных выстрелов и воя койота, до губной гармошки и хулиганского насвистывания.

Тарантино ставит его в один ряд с Моцартом, Бетховеном и Шубертом, Клинт Иствуд считает непревзойдённым, а Metallica эпично появляется на сцене под его композицию "The Ecstasy of Gold".

Его музыка может существовать самостоятельно, за пределами кинотеатров, но представить "Однажды в Америке", "Профессионал" или "Новый кинотеатр "Парадизо" без музыкальной темы Морриконе невозможно. "Хороший, плохой, злой", "Двадцатый век", "Омерзительная восьмерка", "Легенда о пианисте", "Миссия" -полная фильмография музыканта насчитывает около 450 фильмов.

"Я структурировал фильм как увлекательный, глубокий, многослойный аудиовизуальный роман, основанный на фрагментах из фильмов, архивных воспоминаниях, репетиций, концертов, чтобы позволить зрителю погрузиться в глубокое экзистенциальное и творческое пространство музыканта, одного из самых влиятельных и плодотворных композиторов двадцатого века, написавшего более 500 саундтреков к фильмам",- прокомментировал Торнаторе свое признание в любви Эннио Морриконе.

Фестиваль "Балтийская жемчужина" состоится с 21 по 27 сентября в двух залах кинотеатра Splendid Palace.

В этом году программа сформирована так, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе в кинозале, и каждый нашел бы для себя личное важное послание. В семи разделах кинопрограммы собраны 20 фильмов.

Подробная программа фестиваля расписание кинопоказов на сайте www.balticpearl.lv .

Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešu serviss.