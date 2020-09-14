"Балтийская жемчужина" покажет новый фильм Кончаловского

Фильм А.Кончаловского "Дорогие товарищи!", награжденный специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля, будет представлен на "Балтийской жемчужине 10 октября.

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"Прошлое никогда не умирает. Оно даже не прошлое". Это утверждение Фолкнера подтверждает новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", основанный на реальных исторических событиях и снятый в лучших классических традициях кино 60-х.

Сплав документа и игрового кино, точнейшая реконструкция событий со всеми действующими лицами, сочетание актеров и непрофессионалов, под аккомпанемент голосов улицы- все это ставит фильм в один ряд с выдающимися работами итальянских неореалистов.

Foto: Kadrs no filmas

Безусловно, это один из лучших фильмов А. С. Кончаловского. В нем все - построение кадра, мизансцены, монтаж, ритм — тот случай, когда от самой формы фильма испытываешь невероятное удовольствие. По степени мастерства это уровень голливудского кино времен его расцвета.

"Сверкающий бриллиант! Снятый с ледяной точностью в черно-белых тонах настолько резко и подробно, что стыду негде спрятаться, - пишет о ленте . - Изощренно красивый и холодно-яростный фильм Андрея Кончаловского - это скрупулезное и величественное, эпическое по размеру и интимное по воздействию воссоздание эпохи. Эта великолепная работа является резким доказательством того, что не все кинематографисты становятся небрежны или уклончивы от гнева... Несмотря на серьезность целей и безупречное мастерство, "Дорогие товарищи!" также обладает невозмутимым чувством юмора, граничащим с пренебрежительным абсурдом в изображении некоторых персонажей и ситуаций…" (Джессика Кианг, Variety)

"Режиссер рассматривает героиню Юлии Высоцкой, как инкарнацию античных героинь — Медеи и Антигоны. Будучи полными противоположностями, обе оказываются перед выбором: пожертвовать ли родственными чувствами ради женской страсти или законов земной власти". (Андрей Плахов, "Коммерсант")

"Это захватывающая, потрясающая картина, великолепно снятая в мелкозернистом монохроме, с веселой интонацией, которая подчеркивает мрачный сюжет. В этом фильме как и в жизни есть место всему: юмор и ужасы, не исключают друг друга, а в самые худшие моменты жизни носят абсурдный характер". (Ксан Брукс, The Guardian)

"… всякий порядок вещей абсолютно бесчеловечен, всякая власть исходит из государственной необходимости и всякий человек видит не далее собственного опыта. Однако есть в мире случайные исключения, хорошие люди, которые только и могут друг друга спасать… И мир, в целом устроенный жестоко или по крайней мере без учета человеческих надежд и страданий, иногда спасается только благодаря бесконечной милости Божией… " (Дмитрий Быков)

"Низкие истины агрессии против праведного народного бунта и возвышающий обман надежды на то, что голос обреченных будет когда-то всё-таки услышан. Мощный аккорд в карьере Мастера" (Петр Шепотинник)