"Банальность зла". Что такое жанр true crime и соответствует ли ему интервью "скопинского маньяка"?

В начале марта из заключения освободился Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк". Вскоре после выхода на свободу Мохов дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало бурный общественный резонанс и даже послужило поводом для начала следственной проверки. Сама Собчак утверждает, что в своей работе ориентировалась на документальные фильмы Netflix в жанре true crime и хотела показать "банальность зла".

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Почти 17 лет своего срока Мохов получил за то, что похитил двух несовершеннолетних девушек, три с половиной года удерживал их в своем подвале под Рязанью и насиловал. За некоторое время до его выхода в СМИ стали обсуждать желание Виктора Мохова давать интервью журналистам и зарабатывать на этом. Сам он, выйдя на свободу, рассказал, что "побывал в Москве и привез полный мешок денег".

После отбытого срока передвижения Мохова должны быть ограничены его местом регистрации, городом Скопин, но сначала мужчина поехал в Москву. Там его якобы зарегистрировали в квартире редактора телешоу "На самом деле". В этом шоу должна была участвовать и одна из его жертв, Екатерина Мартынова, условием которой было никак не сталкиваться с Моховым. Этот выпуск шоу пока в эфир не выходил.

Одновременно с центральными каналами свой фильм "Скопинский маньяк. Разговор на свободе" стали снимать Ксения Собчак и Сергей Ерженков. 22 марта он вышел на канале Собчак в YouTube и на момент написания статьи занял пятое место на вкладке "В тренде", собрав 4,4 млн просмотров.

В фильме Мохов подробно рассказал о своих сексуальных предпочтениях, а также заявил, что ему снова "надо заняться" своей второй пленницей, Еленой Самохиной, поскольку та родила от него троих детей, но после освобождения из плена "больше не рожает". После этого началась большая общественная дискуссия, практическим результатом которой стала "процессуальная проверка по факту высказываний Виктора Мохова в СМИ". О такой проверке Следственный комитет попросила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

В интервью Би-би-си Ксения Собчак отметила, что при работе над фильмом вдохновлялась документальной линейкой Netflix и прежде всего фильмом "Акт убийства" (2012) про индонезийского палача режима Сухарто.

"Цель, которую мы перед собой ставили, поехав туда и глубоко изучив это дело, - это показать банальность зла, - говорит Собчак. - Показать, что зло - это не коварный маньяк с кинжалом и с притягательной ухмылкой Энтони Хопкинса, а это дедушка из соседнего подъезда, который абсолютно не выглядит как маньяк, но при этом им является. Это не какое-то извращенное зло, это самое банальное зло, которое живет рядом с тобой".

Многих зрителей фильма покоробило обилие интимных подробностей, которые приводятся в фильме и порой напрямую не относятся к самой истории. Например, Собчак спрашивает Мохова, в каком возрасте он потерял девственность, а следователь по делу маньяка подробно рассказывает про то, как Мохов покупал трусы своим пленницам.

"Если бы он был человеком с какими-то другими извращениями (например, был бы маньяком-некрофилом), мы бы говорили об этом. А этот человек, очевидно, с сексуальной зависимостью, это именно сексуальный маньяк, и естественно, это и есть тема нашего исследования. Мне тоже все это было отвратительно, но это было важно показать", - отвечает своим критикам Ксения Собчак.

Журналистов, желающих взять интервью у Мохова, также ругают за то, что они якобы потакают его желанию пообщаться с прессой и быть в центре внимания. Однако Собчак говорит, что для нее это не важно.

"Я как журналист никогда не думаю, чего хочет мой герой. Кто-то хочет заверить интервью, кто-то хочет прорекламировать свою книжку или еще что-то. Когда человек соглашается говорить с журналистом, у него всегда есть мотивы для такого разговора. Мне все равно, по какой причине человек оказался напротив меня: хочет ли он славы, внимания, показать себя хорошим или оправдаться за что-то. У меня есть только один критерий - я считаю важным осветить ту или иную тему, поговорить именно с этим героем", - отмечает она.

Издание Mash со ссылкой на самого Мохова сообщало, что Собчак и ее команда якобы заплатили ему 50 тысяч рублей за возможность взять интервью. Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил гораздо большую сумму - 3 млн рублей. Собчак утверждает, что не платила никому за интервью и теперь думает подать иск к Жириновскому.

"У нас была очень сложная схема, по которой мы получили этого героя. К сожалению, я не могу рассказать подробностей, но эта схема связана с моими личными контактами с людьми из очень разных миров, - объясняет она. - Изначально мы хотели показать эту цепочку в начале фильма, но потом отказались от этой идеи ровно потому, что это мои довольно странные контакты. Но я как журналист пользуюсь любыми контактами, чтобы выйти на героя".

"Беседы с убийцей"

Документальные истории про маньяков, серийных убийц и других опасных преступников, где слово нередко предоставляется самому нарушителю закона, уже давно популярны в Европе и в США, где они породили жанр true crime ("Настоящее преступление").

Истоки этого жанра уходят в далекое прошлое: еще в XVI веке по мере бурного распространения книгопечатания в Британии получили популярность криминальные памфлеты, листовки и баллады, в которых печатались шокирующие истории из жизни преступников, нередко рассказанные от лица самих убийц и воров.

Родоначальником современного true crime считается шотландский юрист и криминолог Уильям Рафхэд (1870-1952), который в своих многочисленных книгах и эссе впервые попытался проникнуть в мозг преступника и понять, что им движет.

Особую популярность жанр документальных криминальных историй получил во времена так называемой "Новой журналистики" в США в 1960-е - 1970-е годы: одной из вершин этого направления стал роман Трумана Капоте "Хладнокровное убийство" про жестокую расправу над семьей Клаттеров в Техасе в 1959 году.

В 1980 году журналисты издания Newsweek Хью Эйнсворт и Стивен Мишо взяли серию интервью у серийного убийцы Теда Банди, на счету которого было несколько десятков убийств женщин и девочек в разных штатах. Написанная на основе этих бесед книга "Единственный живой свидетель" мгновенно стала бестселлером и до сих пор считается одним из лучших произведений в жанре true crime. Позднее аудиозаписи интервью послужили основой для документального фильма Netflix "Беседы с убийцей: записи Теда Банди". Сам Банди был казнен на электрическом стуле в 1989 году.

"Беседы с Тедом были сложным испытанием, потому что он совершенно не хотел говорить о своих преступлениях, пока я не предложил ему способ, как это сделать: рассказать о них в третьем лице, как будто он был свидетелем своих же преступлений, - рассказывает в интервью Русской службе Би-би-си Стивен Мишо. - Отсюда и название книги: "Единственный живой свидетель". Я был поражен, как быстро он начал рассказывать о своих "подвигах". Было очевидно, что он смаковал эти воспоминания, и было очевидно, что он гордился долгой историей убийств молодых женщин".

В 1970-х годах true crime стал очень популярным жанром в кино и на телевидении, и власти США даже начали опасаться, что журналисты могут платить преступникам за возможность рассказывать их истории. Из-за таких опасений в 1977 году был принят так называемый "закон Сына Сэма", который запрещал осужденным зарабатывать деньги на своих историях. Позднее закон был оспорен в Верховном суде как нарушающий конституцию страны, однако в 2001 году в штате Нью-Йорк была одобрена новая версия документа. Она, в частности, обязывала уведомлять жертв преступника, если тот получил более 10 тысяч долларов из какого-либо источника.

"Закон сына Сэма" - это в первую очередь законы отдельных штатов, которые имеют разную юридическую силу, - объясняет Стивен Мишо. - Я не думаю, что сегодня они имеют большое влияние, часто их можно легко обойти. Я уже много лет не слышал о процессах по "закону сына Сэма" в США".

Бывали случаи, когда документальные фильмы и сериалы в жанре true crime влияли на дальнейшую судьбу их героев. Например, авторам фильма "Тонкая голубая линия" (1988) про осужденного за убийство американца Рэнделла Дейла Адамса удалось доказать, что его посадили в тюрьму по ложному обвинению, и дело было пересмотрено. Через год после премьеры Адамс был выпущен на свободу.

Документальный сериал HBO "Тайны миллиардера" (2015), напротив, помог полиции арестовать девелопера Роберта Алана Дерста, подозреваемого в убийстве трех человек в разных штатах США. В конце сериала Дерст идет в туалет после интервью, забыв о включенном микрофоне, и произносит фразу: "Я всех их убил". В итоге сотрудники ФБР арестовали Дерста прямо в день трансляции заключительной серии. Суд по его делу продолжается до сих пор.

Как отмечает Стивен Мишо, во время работы над документальным произведением про преступников важно объяснить, что ими движет, но при этом ни в коем случае не внушать зрителю или читателю мысль, что убийца или насильник обладает какой-то огромной силой, и не прославлять его.

"Большинство людей ошибочно полагают, что они могут сразу определить людей, способных на убийства и изнасилования. На самом деле это невозможно сделать до тех пор, пока преступник не будет застигнут за совершением своих преступлений, а это случается редко. Убийцы вроде Теда Банди живут среди нас легко и незаметно", - говорит журналист.

Русский true crime



В 1993 году самарский журналист Борис Кожин вместе с режиссером Михаилом Серковым приехали в Новочеркасск. Там в тюрьме ожидал смертной казни советский серийный убийца Андрей Чикатило. "С целью получения сексуального удовлетворения" он с особой жестокостью убил не менее 43 человек и был арестован за несколько месяцев до распада Советского Союза. Кожин и Серков снимали фильм "Мой дивный мир или Чикатило на фоне…" и хотели поговорить с маньяком. Интервью Чикатило стало для него последним - он написал прошение о помиловании президенту Борису Ельцину и ждал ответ. Через несколько месяцев серийного убийцу расстреляли.

Кожин вспоминает, как Чикатило перескакивал с одной темы на другую: то отрицал свою виновность, то рассказывал подробности убийств, то предлагал сделать физкультурный "мостик". "Настроение у него было хорошим, и все улучшалось и улучшалось, это сводило с ума", - рассказывает Кожин. Тем не менее журналист говорит, что никогда не жалел, что поговорил с Чикатило, и что это было одно из самых интересных интервью в его жизни.

"Что может интересовать человека? Конечно, его психика, его характер. Человек - это вообще предмет искусства. Природа зла - тоже. Я слышал, что Соловьев (председатель Союза журналистов России - прим. ред.) предложил запретить интервью с убийцами и маньяками. По-моему, это неправильно", - говорит он.

Кожин называет Андрея Чикатило извергом и говорит, что если правильно поставить себе цели - никакой опасности "дать трибуну злу" нет, поскольку будет очевидно отношение и автора репортажа, и общества к злу и насилию.

В постсоветские годы на российском телевидении передачи про серийных убийц и насильников выходили регулярно, и у них были высокие рейтинги. Одна из наиболее известных - "Криминальная Россия" - появилась в 1995 году и представляла собой цикл документальных фильмов о преступном мире СССР и России. Во многих сериях программы подробно описывались расправы и демонстрировались обезображенные тела жертв, поэтому смотреть "Криминальную Россию" "слабонервным не рекомендовалось".

Продюсером цикла стал Дэвид Гамбург, сначала работавший в США над проектом "Копы", а потом продавший похожую идею НТВ. Позже Гамбург придумает "Следствие вели…" с Леонидом Каневским, известным советским актером и звездой одноименного детективного сериала. Он с успехом идет в телеэфире до сих пор. От комментария Русской службе Би-би-си Дэвид Гамбург отказался, сказав: "Я бы не хотел принимать в этом никакого участия".

"Трасса 161", один из первых российских подкастов в жанре true crime, появился в издании "Холод". Текст о хакасском серийном убийце Дмитрии Лебеде, в течении пяти лет безнаказанно убивавшем и насиловавшем женщин, стал первым материалом "Холода". Его автор и главред издания Таисия Бекбулатова на вопрос "зачем писать про маньяков?" отвечает: "Затем же, зачем писать про все проблемы в обществе. Если ты ставишь целью просмотры, то подход будет одним, если хочешь рассказать историю - другой. Не хотелось бы, чтобы конкретная история стала поводом для очередных цензурных запретов".

Бекбулатова обращает внимание, что ее интересовала не столько история Лебедя, сколько история следователей. "Они годами делали все максимально плохо, - говорит журналистка. - Тогда еще была возможность, что их накажут. Для некоторых потерпевших это было очень важно".

Бекбулатова говорит, что если бы у нее была возможность - она поговорила бы с Дмитрием Лебедем (на момент создания материала он был на этапе и недоступен для комментариев). Она подчеркивает, что подход к обычному интервью и интервью в true crime должен быть совсем разным.

"Это не развлечение публики, нельзя ходить на интервью с маньяком, так же, как на интервью с поп-звездой. Ты идешь говорить с человеком, который сильно навредил. Если это препарирование зла, то и вопросы нужно задавать ему соответствующие, а не давать ему трибуну", - отмечает Бекбулатова.

Журналистка понимает позицию правозащитников, также выступающих против таких материалов, но считает, что каждый должен делать свою работу: "Я думаю, что задача журналиста - информировать. Если ты начинаешь защищать интересы жертв, решать задачи психологов и правозащитников, ничего хорошего не получится. Ты и хорошим журналистом не будешь, и хорошим правозащитником не станешь".

Саша Сулим, автор серии материалов, книги и фильма об "ангарском маньяке" Михаиле Попкове, совершившим 90 доказанных убийств в Иркутской области, считает сравнение фильма Ксении Собчак со своей работой "подменой понятий". Журналистка подчеркивает, что все ее материалы сделаны в первую очередь не про маньяка, а про "маньячную группу", которая после долгой и тяжелой работы смогла поймать серийного убийцу. Интервью с самим убийцей, за которое она заплатила 5 тысяч рублей и купила несколько кроссвордов судоку (редакция издания предупредила об этом в самом начале материала и заявила, что сожалеет об этом) Сулим проводила несколько раз.

"Когда я читала про Попкова до того, как к нему поехать, часто встречалось мнение, что он своеобразный "чистильщик", ему приписывалась некоторая идеология. Мне было важно показать, что никакой идеологии там нет, это чистое, беспримесное и очень банальное зло", - говорит Сулим.

Еще ее беспокоило отношение к жертвам таких преступлений: "Пресловутое "сама виновата" - это недопустимо и ужасно. Когда я брала интервью и его редактировала, мне было важно показать, что это не так, об этом не может быть и речи".