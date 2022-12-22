Баррикады, чуткие свиньи и живая вода. 8 лучших латвийских фильмов уходящего года

Год выдался очень урожайным на кинопремьеры. Все они снимались до войны, но практически все латвийские режиссеры как будто уловили сигналы надвигающейся катастрофы и исследовали тему с разных сторон: борьба за независимость, способность мыслить своей головой, тонкая грань между человеческим и животным, комплексы советского детства, взросление под давлением обстоятельств и одинокие дети.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все картины из этого списка имели успех в латвийском кинопрокате, а некоторые можно посмотреть на большом экране до сих пор. И все можно увидеть на разных платформах. Латвийское кино этого года получило высокие оценки экспертов и зрителей престижных зарубежных кинофестивалей. В Латвии нет своей школы киноактеров, звездами отечественных фильмов традиционно становятся лучшие театральные актеры и талантливые непрофессионалы.