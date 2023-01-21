Бей буржуев, ослик Иа и реальная история Памелы Андерсон: 7 главных онлайн-премьер января

Первый месяц 2023 года предлагает целый набор самых разнообразных фильмов на любой вкус и цвет.

Netflix в очередной раз пополняет картотеку мрачных триллеров, Amazon Prime радует зрителей нетривиальным экшен-ромкомом с Дженнифер Лопес, а HBO Max выпускает социальную сатиру на общество эпохи потребления с Рэйфом Файнсом.

Рассказываем о главных стриминговых релизах января.

Любовник леди Чаттерлей

Скандальный роман Дэвида Герберта Лоуренса, широко известный своими многочисленными эротическими сценами, получил новое переосмысление — на этот раз в фокусе сюжета существенно смещен в сторону главного женского персонажа. В центре картины несчастливый брак молодой женщины Конни (Эмма Корин) и бывшего аристократа, ветерана Первой мировой войны Клиффорда Чаттерлея, который вернулся с фронта инвалидом. В надежде хоть как-то помочь жене Клиффорд предлагает ей завести любовника. Конни быстро находит новую страсть в лице егеря Оливера (Джек О'Коннелл). Увы, все предубеждения теряют свою силу, когда эти двое понимают, что по-настоящему влюбились друг в друга.