Берлинале будет вручать актерам гендерно-нейтральную награду

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля приняли решение отказаться при награждении от категорий "лучший актер" и "лучшая актриса", приняв вместо этого гендерно-нейтральный формат.

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"Мы уверены, что отход от гендерного разделения наград за актерское мастерство содержит в себе сигнал для гендерно-чувствительной политики в киноиндустрии", — говорится в тексте совместного заявления директоров фестиваля Мариэтт Ризенбек и Карло Шатриана.

Вместо наград за лучшее исполнение мужской или женской роли "Серебряных медведей" будут вручать за лучшее исполнение главной и второстепенной ролей.

Руководство кинофестиваля также объявило о решении провести 71-й Берлинский кинофестиваль в живом формате с 11 по 21 февраля 2021 года. Несмотря на это, гибридная модель проведения фестиваля предусмотрена для Европейского кинорынка, который пройдет в рамках фестиваля с 11 по 18 февраля.

"Фестивали и рынки – это места встреч и коммуникаций. Это относится к зрителям в той же степени, что и к представителям индустрии. Мы видим важной и уникальной чертой фестивалей их живое общение с аудиторией. Во времена пандемии коронавируса, стало еще очевиднее, что нам все еще нужны места для получения аналогового опыта в культурном поле", — заявило руководство фестиваля.

Нововведением стал и отказ от короткометражной части программы "Поколение", где теперь будут демонстрироваться только фильмы длиной не менее 60 минут.

Еще одной новостью от организаторов Берлинале стало окончательное решение об отказе от вручения премии им. Альфреда Бауэра "за открытие новых горизонтов в искусстве". Этому предшествовала приостановка вручения этой награды из-за споров вокруг новых фактов, которые стали известны о связях Бауэра с нацистами в годы Второй мировой войны. Вместо нее планируется ввести новую премию — "Награда жюри".

Разговоры о проблемах, связанных с гендерной политикой кинофестивалей и необходимости поиска их решения велись на протяжении нескольких последних лет. Одним из результатов стало подписание дирекциями Каннского и Берлинского фестивалей "меморандума о гендерном равенстве" летом 2019 года. В соответствии с положениями документа, число мужчин и женщин, представленных в программе конкурса, должно быть равным.

Одним из серьезных скандалов на гендерной почве стало объявление претендентов на основные награды премии "Золотой глобус" в конце 2019 года. Несмотря на наличие большого числа женщин среди гипотетических кандидаток на попадание в шорт-лист (Лулу Ван, Грета Гервиг, Лорин Скафария, Альма Харель, Мелина Мацукас, Чинонье Чукву, Мариэль Хеллер, Оливия Уайлд), выдвинутыми на соискание премий за режиссуру и сценарий оказались лишь мужчины.

Постановщица фильма "Лапочка" Альма Харель прокомментировала свое отсутствие в списке номинантов на "Золотой глобус" в интервью Variety, в котором, в частности, выступала за введение раздельных категорий для мужчин и женщин среди режиссеров, также как это традиционно делалось в актерских номинациях.

Берлинский кинофестиваль стал первым из крупных международных киносмотров, чье руководство решило отменить гендерное разделение наград для мужчин и женщин.