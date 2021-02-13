Берлинале и "черная дыра". Фильмы объявлены, радости нет
Foto: Reuters/Scanpix

Это должен был быть лучший Берлинале за годы. Но знаменитый кинофестиваль затянуло в "черную дыру" коронавируса. Берлинале объявил фильмы конкурсной программы. Они отличные, но это почти никого не радует.

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Не надо быть Вангой, чтобы представить себе, как должен был выглядеть Берлин в эти дни: кипящий, живой, многоязычный город, где десятки тысяч журналистов, актеров, людей всех связанных с кино профессий, да просто зрителей со всего мира бегут из одного кинотеатра в другой, в перерывах катаются на санках в бесчисленных парках (весь Берлин завален снегом - небывалое дело), совсем поздно вечером - знаменитые тусовки, вечерние платья, переговоры о новых проектах.

Кинофестиваль Берлинале - главное культурное событие страны, когда на исходе зимы Берлин превращается в центр мира, объявил свою конкурсную программу, но вместо радости в профессиональной среде слышен коллективный стон: "Ох!" Какой бы это мог быть фестиваль, если бы не провалился в "черную дыру", как это формулирует берлинский Tagesspiegel.

Нет, Берлинале состоится. Фильмы покажут: с 1 по 5 марта - немногочисленным и особо отобранным представителям кинобизнеса, с 9 по 20 июня - широкой публике. Если к тому времени снимут ограничения! Это - неизбежное уточнение в ситуации кажущегося бесконечным локдауна.

В отличие от многих других фестивалей, Берлинале сложно представить себе без публики, это - зрительский формат, которому город отдает все свои самые большие площадки, и они всегда заполнены. Именно поэтому нынешний компромисс переживается так остро, и еще потому, что год назад Берлинале прошел в обычном формате. Жаркие споры о "Дау", иранский победитель, - город гудел, как пчелиный улей.

Что в этом году? 15 фильмов в конкурсной программе с совершенно четким перевесом немецкого кино: пять фильмов - это целая треть. Такого не было давно. Всеобщий любимец актер Даниэль Брюль представит свой режиссерский дебют - "По соседству" ("Nebenan"). Брюль играет кинозвезду, которому незнакомец в берлинском баре открывает тайну, и эта тайна навсегда изменит его жизнь. Актер (а теперь еще и режиссер) Брюль был членом жюри Берлинале, но сам "медведя" никогда не получал.

Берлинале и "черная дыра". Фильмы объявлены, радости нет
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Ветеран немецкого кино Доминик Граф, мастер качественного мейнстрима и сюжетных интриг, экранизировал роман Эриха Кестнера "Фабиан и его прогулка перед собаками" (Fabian und sein Gang vor die Hunde). Тут обращает на себя внимание дуэт актеров Тома Шиллинга и Альбрехта Шуха, о котором все говорят после экранизации еще одного великого берлинского романа 1920-х - "Берлин. Александерплац". Шиллинг и Шух в одном фильме - этого достаточно, чтобы кусать локти от нетерпения.

Триумфатор "Эмми" Мария Шрадер, прославившаяся сериалом "Неортодоксальная", покажет фильм "Я твой человек" (Ich bin dein Mensch). В главной роли - Берлин: перед Пергамским музеем героиня Марен Эггерт знакомится с роботом. Что ожидать от такого сюжета, не очень понятно, но жутко любопытно.

И вот еще немецкие участники конкурса: документальный фильм "Герр Бахман и его класс" ("Herr Bachmann und seine Klasse") о баварском учителе. И, наконец, совместное производство Германии и Грузии - "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе, закончившего берлинский киновуз DFFB.

Большая удача Берлинале, а также знак особого статуса фестиваля - участие в конкурсе нового фильма французского режиссера и фем-активистки Селин Сьяммы. Сьямма в 2019 году получила приз за лучший сценарий в Каннах за "Портрет девушки в огне", однако неоднократно критиковала французский фестиваль за гендерное неравенство. Очень любопытно, как ее новый фильм "Маленькая мама" будет встречен на Берлинале. Ожиданий очень много.

Среди других участников конкурса - немало режиссеров, уже получавших на Берлинале "медведей": венгр Бенедек Флигауф, румын Раду Жуде, любимец Берлинале, южнокорейский режиссер Хон Сан Су, местом действия нового фильма которого тоже является Берлин.

Тем, кто все еще не загрустил из-за того, что все эти чудесные фильмы не удастся посмотреть до лета, рекомендуем вспомнить о звездах первой величины, которые должны были показаться на красной дорожке в Берлине, но не покажутся: Джоди Фостер, Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли, Мишель Пфайффер и Лукас Хеджес.

Берлин никогда еще в послевоенное время не переживал такой затяжной перерыв в своей культурной жизни. Возможно, каким-то образом февральская магия перенесется на июнь, когда фильмы покажут широкой публике, и то, что победители давно будут известны, не слишком омрачит радость от просмотра. А может быть, все это нужно, чтобы мы по-настоящему соскучились по тому "ламповому" Берлинале, который, как Карлсон, обязательно вернется.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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