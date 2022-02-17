72-й Берлинский фестиваль хотя и продлится до 20 февраля, но уже объявил лауреатов призов основного конкурса. Жюри, которое возглавлял режиссер "Шестого чувства" и "Знаков" М. Найт Шьямалан, присудило главную награду Берлинале "Золотой медведь" картине каталонки Карлы Симон "Алькаррас".
Каталонка Карла Симон в своем "Алькаррасе" довольно явно и не без элегантности отсылает к Чехову — в истории семьи фермеров, из-за продавшего землю под солнечные панели лэндлорда в последний раз собирающих урожай в своем персиковом саду, нетрудно разглядеть блики "Вишневого сада". Чехов, впрочем, вряд ли мог ввести в сюжет тайком выращивающего марихуану тинейджера.
Другие награды фестиваля распределились так:
- Гран-при жюри "Серебряный медведь" - "Фильм писательницы" (So-seol-ga-ui yeong-hwa), режиссер Хон Сансу
- Приз жюри "Серебряный медведь" - "Одеяние из драгоценных камней" (Robe of Gems), режиссер Наталья Лопес Гайардо
- "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру - Клер Дени, "Обе стороны лезвия" (Avec amour et acharnement)
- "Серебряный медведь" за лучшую главную роль - Мельтем Каптан, "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush)
- "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана - Лаура Басуки, "Нана: раньше, сейчас и потом" (Nana)
- "Серебряный медведь" за лучший сценарий - Лайла Стилер, "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего" (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush)
- "Серебряный медведь" за выдающееся художественное достижение - Рити Пан за создание выразительной и запоминающейся вселенной в фильме "Все будет хорошо" (Everything Will Be Ok)
- "Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм - "Трэп", режиссер Анастасия Вебер