72-й Берлинский фестиваль хотя и продлится до 20 февраля, но уже объявил лауреатов призов основного конкурса. Жюри, которое возглавлял режиссер "Шестого чувства" и "Знаков" М. Найт Шьямалан, присудило главную награду Берлинале "Золотой медведь" картине каталонки Карлы Симон "Алькаррас".

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Каталонка Карла Симон в своем "Алькаррасе" довольно явно и не без элегантности отсылает к Чехову — в истории семьи фермеров, из-за продавшего землю под солнечные панели лэндлорда в последний раз собирающих урожай в своем персиковом саду, нетрудно разглядеть блики "Вишневого сада". Чехов, впрочем, вряд ли мог ввести в сюжет тайком выращивающего марихуану тинейджера.

Другие награды фестиваля распределились так: