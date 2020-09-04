Бес в ребро. "Что? Где? Когда?" отмечает 45-летие, потеряв шарм и репутацию

Знаменитая интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 4 сентября празднует 45-й день рождения. К сожалению, к этому возрасту программа заметно сдала по части репутации, да и порой склочное поведение участников в студии - это уже не изящные взаимные "уколы" знатоков в адрес друг друга. А ведь когда-то все начиналось как семейная викторина.

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В день рождения любимой многими игры ее историю и самые громкие скандалы вспоминает издание StarHit.

Тогда и сейчас

Программа впервые вышла в эфир под названием "Семейная викторина "Что? Где? Когда?" 4 сентября 1975 года. И, как ясно по названию, существенно отличалась от нынешней. Вначале в интеллектуальном поединке участвовали две семьи, а съемки проходили дома у участников. Год спустя появился волчок, он указывал не вопрос (их придумывал создатель передачи, а позднее и ее долголетний ведущий Владимир Ворошилов), а участника, которому предстояло отвечать. Ими были уже не семьи, а студенты МГУ, при этом каждый играл сам за себя и должен был ответить сразу. Ведущим стал "папа" КВН Александр Масляков. Чуть позже к игре подключили телезрителей, присылавших вопросы, а стрелка волчка выбирала задание, на которое отводилась минута обсуждения. В 1977 году у программы появился символ — филин по кличке Фомка. Знатоками, которых благодаря телевидению знали жители всего СССР, участников стали называть в 1979 году.

В начале 90-х прошлого века игру назвали "интеллектуальным казино", а вместо книг победителям стали вручать денежные призы, как происходит и сейчас.

На протяжении четверти века участники программы служили эталоном представителей интеллигенции, однако затем "Клуб знатоков", а с ним и самая умная игра советского и российского телеэфира стали нести репутационные потери.

Мошенничество, подкуп и #metoo

Первый крупный скандал произошел в 2003 году, когда Георгия Жаркова уличили в мошенничестве. Обладатель "Хрустальной совы" 1998-го года выдал свою электронную почту за адрес ведущего регионального турнира и заранее получил вопросы игры. Тот же трюк он попытался проделать и на всероссийском кубке, однако был раскрыт. Команду Жаркова дисквалифицировали, а многие знаменитые участники клуба - Александр Друзь, Максим Поташев и другие - заявили, что отказываются играть в любых турнирах, если там будет Жарков.

А еще год спустя имя Жаркова появилось в другом скандале, уже не связанном с "Что? Где? Когда?" - СМИ сообщили об обвинениях 19-летнего Саши Погодина. По словам молодого человека, Жарков пригласил его к себе домой, где домогался и запер в комнате. Чтобы сбежать из квартиры на 15-м этаже, Погодин связал простыни, но сорвался и упал на крышу автомобиля. К счастью, он почти не пострадал. Несмотря на путаные показания и неоднозначную биографию потерпевшего (рос в неблагополучной семье, в подростковом возрасте ему диагностировали "отставание в умственном развитии"), Жаркова признали виновным и приговорили к 4,5 годам условно. Свою вину Жарков не признал, отрицая все обвинения.

Резонанс вызвала и публичная перепалка Ровшана Аскерова и Александра Друзя в 2016-м году из-за спорного ответа Аскерова. Последний, впрочем, не раз попадал в конфликтные ситуации, когда его просили покинуть зал из-за подсказок или он сам обвинял коллег в нарушениях правил.

Позднее Александр Друзь стал участником еще одного очень громкого скандала, когда его обвиняли в подкупе редактора программы "Кто хочет стать миллионером" Ильи Бера. Последний утверждал, что Друзь предлагал ему поделить выигрыш пополам, если получит вопросы викторины заранее. Друзь, в свою очередь, заявил, что хотел вывести Бера на чистую воду, рассказав о его действиях в финале "Кто хочет стать миллионером". В итоге оба покинули Первый канал. Правда, Друзь лишь временно.

Затронуло "Клуб знатоков" и всемирное движение против насилия и домогательств. Несколько месяцев назад журналистка Екатерина Аренина рассказала в социальных сетях о домогательствах знатока Михаила Скипского. Она отметила, что на тот момент ей было 15 лет. Пост Арениной вызвал волну признаний от других женщин, которые рассказали о своем неприятном опыте общения со Скипским в подростковом возрасте.

После этого в непристойном поведении обвинили и Александра Друзя. Он, правда, комментировать не стал, а вот его коллега Сергей Виватенко заступился за магистра. "Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд, - заявил он в разговоре с таблоидом. - Почему боялись говорить? Подростков ведь не заставляют ходить в клуб "Что? Где? Когда?". Вся интеллигентная тусовка происходит при школах, где регулярно устраивают родительские собрания. Неужели никто не заметил случившегося? Странная история… Я отрицательно отношусь к подобному. Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее. Вообще, никогда не слышал, что Александр Друзь — прекрасный детский тренер... Что ж, если виноват, пусть его судят... Будет еще одно скандальное обвинение Друзя".