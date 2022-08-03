"Бэтгерл" стоимостью 90 млн. долларов отменили: в прокат фильм не выйдет

Руководство компании Warner Bros. Discovery приняло решение не выпускать экранизацию комикса "Бэтгерл"(Batgirl) ни в театральном формате, ни на стриминге HBO MAX. Как утверждают источники, проект стоимостью 90 млн. долларов фактически мертв, пишет Kinonews.ru.

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Производство фильма было завершено в начале этого года, изначально планировалось выпустить проект на HBO Max, но недавние слухи предполагали, что он может быть выпущен в кинотеатрах. Из-за проблем с работой во время ковид-пандемии и вынужденных задержек бюджет увеличился до 90 млн. долларов.

"Решение не выпускать "Бэтгерл" отражает стратегический сдвиг нашего руководства в отношении киновселенной DC и HBO Max. Лесли Грейс - невероятно талантливая актриса, и это решение не является отражением отношения именно к ней. Мы невероятно благодарны создателям фильмов "Бэтгерл" и "Скуби" и их актерским составом, и мы надеемся снова сотрудничать со всеми в ближайшем будущем", - говорится в официальном комментарии Warner Bros.

По словам инсайдеров, руководство студии в конечном счете решило, что, несмотря на пересъемки и дополнительные инвестиции, фильм просто не удался. Новые владельцы и руководство во главе с генеральным директором Дэвидом Заславом стремятся сделать киновселенную DC действительно значимой, а в случае с "Бэтгерл" это явно было не так. Тем не менее, в их отчете указывается, что студия "планирует активно работать" со звездой фильма Лесли Грейс, а также с режиссерами Билалом Фаллой и Адилем Эль Арби.

Бэтгерл дебютировала в комиксах о Бэтмене 50 лет назад. Под ее маской скрывалась Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Готэм-Сити. С тех пор она стала одной из самых популярных супергероинь.