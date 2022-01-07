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"Бэтмен" ("The Batman")
"Бэтмен", "Варяг", "Достать ножи 2" и другие: самые ожидаемые фильмы 2022 года
Foto: Kadrs no filmas

Из-за пандемии график громких кинопремьер меняется чуть ли не ежедневно, однако более или менее точный список главных фильмов 2022 года уже можно составить.

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О самых ожидаемых кинопроектах наступившего года пишет "Газета.Ru".

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"Бэтмен" ("The Batman")
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