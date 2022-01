Без Фродо, но с рекордным бюджетом: каким будет сериал по "Властелину колец"

"Властелин колец: Кольца власти" - один из самых ожидаемых проектов этого года. Что известно о высокобюджетном шоу по произведениям Дж. Р. Р. Толкина?

Сюжет

Сериал сконцентрируется на основных событиях Второй эпохи Средиземья (они происходили за тысячи лет до рождения Фродо): ковка колец Всевластья, восхождение темного властелина Саурона, последний альянс между людьми и эльфами. В нем также подробнее расскажут о королевстве Нуменор, которое "боги" подняли с морского дна в подарок людям за содействие в войне против Темного Властелина Моргота — предшественника и учителя Саурона.

"Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Она перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, а королевства восходили к славе, прежде чем рухнуть. В эпоху, где герои подвергались испытаниям в момент, когда надежды практически не было, ведь величайший злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил покрыть тьмой весь мир", — говорится в описании проекта.

Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Название

A legend in any language. The Lord of the Rings: The Rings of Power arrives September 2, 2022 on Amazon Prime Video. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/AJUyC5EOWP — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 19, 2022

Создатели сериала не стали отдаляться от литературной классики и дали ему имя "Властелин колец: Кольца власти", которое, по их мнению, вполне может соседствовать с названиями классических произведений Дж. Р. Р. Толкина.

"Это название, которое мы легко можем представить себе на переплете книги, стоящей на полке рядом с классикой Толкина", — объяснили шоураннеры.

Создатели сериала

Join us in welcoming Wayne Che Yip to the @LOTRonPrime family as director and co-ep! pic.twitter.com/2Mx1mSJDe9 — Amazon Studios (@AmazonStudios) March 24, 2021

Автор трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон никак не связан с новым проектом. Шоураннерами сериала выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, ранее работавшие над фильмом "Стартрек: Бесконечность".

В режиссерском кресле первого сезона — Хуан Антонио Байона ("Невозможное"), Уэйн Йип ("Детективное агентство Дирка Джентли") и Шарлотта Брандстром ("Ведьмак").

Партитуру к сериалу напишет оскароносный композитор Говард Шор, который был создателем музыки к полнометражным экранизациям произведений Толкина.

Актеры

Учитывая, что действия сериала развернутся в другую эпоху Средиземья, звезд трилогий Джексона в шоу не будет. Хотя Элайджа Вуд, сыгравший в серии фильмов Фродо, ранее признавался, что не против исполнить камео в "Кольцах власти".

"Послушайте, если бы был любой предлог, чтобы поехать в Новую Зеландию и поработать, — я бы это сделал", — подчеркивал актер.

Из знакомых персонажей в сериале появится эльфийка Галадриэль — ее сыграет Морфидд Кларк ("Темные начала"). Также известно, что роль антагониста исполнит Джозеф Моул ("Игра престолов"). Помимо Моула и Кларк, в каст проекта вошли Бенджамин Уокер, Исмаэль Круз Кордова, Ленни Генри, Роберт Арамайо, Назанин Бониади и Синтия Аддай-Робинсон. Их персонажи пока не раскрываются.

Бюджет

"Кольца власти" на момент премьеры станут одним из самых дорогих проектов в истории индустрии. Так, только первый сезон обошелся сервису Amazon Prime Video в $465 млн. Для сравнения — финальная часть "Игры престолов" со всеми ее масштабными битвами и драконами стоила "всего" около $100 млн.

"Это действительно фантастика. Это будет самый крупный телевизионный сериал из когда-либо созданных", — подчеркивает Стюарт Нэш, министр экономического развития и туризма Новой Зеландии, где проходили съемки первого сезона.

Известно, что в общей сложности у шоу будет пять сезонов. Их совокупная стоимость составит примерно $1 млрд.

Съемки

From all of us on set here in New Zealand, wishing you a happy #TolkienReadingDay. pic.twitter.com/WB0riJoDmo — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 24, 2021

Первый сезон сериала отсняли в Новой Зеландии, на родине "Властелина колец" Джексона. Однако впоследствии продюсеры объявили, что — начиная со второго сезона — проект будет создаваться на территории Великобритании. Причиной подобного решения был назван план по расширению производственной базы компании и увеличению ее присутствия в стране.

При этом многие фанаты, включая Элайджу Вуда, восприняли эту новость негативно. Правительство Новой Зеландии также оказалось разочаровано подобным шагом студии.

Дата премьеры

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Премьера первого сезона состоится на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Планируется выпускать по одной серии каждую неделю.