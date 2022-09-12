Без конъюнктуры. Послесловие к Венецианскому кинофестивалю

После почти двухнедельного марафона роскошных красных дорожек и десятиминутных оваций завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. Надо сказать, что список победителей в этом году не выглядит конъюнктурно, и жюри доказало свой профессионализм.

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На официальном закрытии председатель жюри, актриса Джулианна Мур произнесла речь, в которой подчеркнула важность в нынешней ситуации позволить кинематографу развиваться как искусству, а не как коммерции.

Кроме Мур в этом году в жюри вошли Мариано Кон, Леонардо ди Костанцо, Одри Диван, Лейла Хатами, Кадзуо Исигуро и Родриго Сорогойен.

Основанный в 1932 году, Венецианский кинофестиваль является старейшим действующим смотром и считается одним из самых уважаемых международных кинофестивалей в мире. В этом году на "Золотого льва" — престижную венецианскую награду, доставшуюся в прошлом году драме об абортах "Событие" Одри Диван, претендовали 22 фильма — без явного лидера.

Экранизация одноименного романа Дона Делилло "Белый шум" Ноа Баумбаха впервые открыла фестиваль в качестве нетфликсовского тайтла и произвела сильное впечатление на зрителей, хотя и немного раздражающее. Еще одна адаптация драматурга Сэмюэля Д. Хантера "Кит" Даррена Аронофски вызвала значительный резонанс благодаря роли Брендана Фрейзера, который, вероятно, претендовал на награду за лучшую мужскую роль (он сыграл мужчину весом в 3 центнера, на премьере публика устроила актеру 6-минутную овацию). Что касается гонки за лучшую женскую роль: Ана де Армас сыграла Мэрилин Монро в "Блондинке", ошеломляющей психологической драме Эндрю Доминика. В фильмографии Армас не так уж много главных ролей - до этого, например, она блистала в детективе "Достать ножи". Также за главные призы боролись "Сент-Омер" Элис Диоп, "Любовная жизнь" Кодзи Фукады, "Чужие дети" Ребекки Злотовски, "Банши Инишерина" Мартина МакДонаха, "Совершенно и полностью" Луки Гуаданьино и другие.

"Вся красота и кровопролитие"

Лора Пойтрас - "Золотой лев" за лучший фильм

Документальный фильм Лоры Пойтрас "Вся красота и кровопролитие" получил "Золотого льва" как лучший фильм. Картина рассказывает о жизни художницы Нэн Голдин и ее кампании против семьи Саклер, династии фармацевтов, понесшей большую ответственность за опиоидную эпидемию.

Как кинорежиссер Пойтрас уже доказала свою добросовестность в качестве журналиста-расследователя, например, в Citizenfour, который запечатлел историю Эдварда Сноудена. Новая лента поднимает ее фильмографию до новых эстетических высот. Фильм, созданный в сотрудничестве с фотографом Нэн Голдин, рассказывает об активной миссии Голдин по привлечению Саклеров к ответственности за кризис опиоидной зависимости, к которому причастна их компания Purdue Pharma. Но прежде всего это портрет художницы, написанный сквозь образы и слова, а также интимный взгляд на политический активизм. Это документальный фильм о семьях — особенно о двух, которые разительно отличаются, но тем не менее разделяют склонность уклоняться от правды: кровная семья Голдин, стремящаяся соблюдать приличия, и Саклеры, желающие сохранить норму прибыли. В обоих случаях, на очень разных уровнях, репутация — это все. Но есть и семья друзей, отъявленных неудачников и маргиналов из центра города, которым Голдин также посвящает свою работу. Это люди, которые отвернулись от условностей и создали собственную субкультуру.

Пойтрас вела аудиоинтервью с Голдин в течение почти двух лет. В фильме есть несколько говорящих голов, но движущей его силой являются фотографии и слайд-шоу Голдин, ее голос за кадром, описывающий поворотные моменты ее жизни. Ее слова точны — с утонченной поэтической прямотой они доходят до сути дела, описывает ли она свой опыт зависимости от оксиконтина, свое глубоко дисфункциональное воспитание или свою жизнь на периферии среди гламурных персонажей. В дополнение к провокационным работам Голдин, Пойтрас использует отрывки из фильмов Бетт Гордон и Вивьен Дик.

"Сент-Омер"

Элис Диоп - cпециальный приз жюри Венецианского кинофестиваля "Серебряный лев"

В 2016 году в зале суда Сент-Омер, небольшого провинциального городка между Кале и Лиллем, состоялся суд над молодой француженкой из Сенегала, обвиняемой в убийстве своего ребенка. Это был поступок, полностью противоречащий общепринятым представлениям о материнстве и женственности, худшее из всевозможных преступлений. Женщина, аспирантка с высочайшим IQ, созналась в преступлении, но заявила, что настоящей причиной было колдовство.

"Сент-Омер" - фильм, основанный на реальных событиях, социальная драма, в объективе которой - водоворот классовых, гендерных, этнических и культурных проблем. Этот игровой дебют документалистки Элис Диоп - также редкий пример французского процедурала, главными героями которого являются афрофранцузские женщины, и это бросает вызов общепринятым представлениям о перспективе, субъективности и объективности — и даже о том, каким может быть кино.

"Совершенно и полностью"

Лука Гуаданьино - "Серебряный лев" за лучшую режиссерскую работу, приз имени Марчелло Мастроянни лучшему молодому артисту – Тейлор Рассел

"Совершенно и полностью" Луки Гауданьино – это, словно, "Сумерки", только о каннибализме, рассказ о юной и запретной любви и одновременно притча о той жуткой тайной мысли, страшной, но и эйфорической, которая приходит в голову каждому в подростковом возрасте: "Я - другой".

Сюжет разворачивается в конце рейгановских 80-х, эпохи, в которой не было технологий наблюдения. Тейлор Рассел играет Марен, застенчивую, умную девочку, которая только что пошла в новую школу и живет на грани нищеты со своим измученным отцом (Андре Холланд).

Марен на самом деле каннибал, из-за этого они с отцом в бегах. Когда же отец бросает ее в день ее восемнадцатилетия, Марен отправляется на поиски матери, чтобы узнать, кто она такая на самом деле. По пути она находит других тайных каннибалов. Их идеал - никогда не есть никого из своих, и именно от них Марен узнает об окончательном каннибальском опыте, чтобы съесть кого-то полностью: кости и все такое. Марен предстоит влюбиться в жилистого, хрупкого, красивого беглеца по имени Ли, которого играет Тимоти Шаламе. В отличие от Беллы и Эдварда в "Сумерках", о воздержании от секса не может быть и речи, но Марен, тем не менее, в ужасе от того, что Ли готов сделать, чтобы получить свою дозу, и в ужасе от того, что она узнает о своей матери.

Надо сказать, что сами итальянцы были немного разочарованы, что их соотечественник Гауданьино получил приз за режиссуру, однако это очень интересная и своеобразная работа, украшенная саундтреком Трента Резнора и Аттикуса Росса (если бы в Венеции был приз за музыку, эти музыканты его бы несомненно получили).

"Тар"

Кейт Бланшетт - Кубок Вольпи за лучшую женскую роль

Одной из более предсказуемых наград стал приз Кейт Бланшетт "за лучшую женскую роль" в фильме "Тар". Никто, кроме нее, не смог бы передать властную высокомерность, необходимую для этого фильма от сценариста и режиссера Тодда Филда о всемирно известном дирижере, которая движется либо к кризису, либо к творческому прорыву. Также никто, кроме Бланшетт, не может правильно носить черный костюм-двойку с белой рубашкой. И эта манера позволять своему лицу превращаться в маску презрения Тутанхамона!

Бланшетт играет Лидию Тар, главного дирижера крупного немецкого оркестра, которую коллеги называют "маэстро". Есть много сцен, снятых в настоящем концертном зале, и у Тар есть интервью на сцене с настоящим журналистом: Адамом Гопником из New Yorker, играющим самого себя. Тар - страстная, требовательная, автократичная, с амбициями рок-звезды и международным гастрольным образом жизни, приближающимся к образу жизни сверхбогатых, и теперь она очень взволнована, поскольку она подходит к своей новой задаче: живой записи Малера для Deutsche Grammophon.

"Банши Инишира"

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Колин Фаррелл и "Золотая Озелла" за лучший сценарий – Мартин МакДонах

Новый фильм Мартина МакДонаха — это жуткая черная комедия о ядовитой мужской гордости и оскорбленных чувствах, история о несчастьях и танце смерти, балансирующем между агрессией и членовредительством, действие которого происходит на воображаемом острове под названием Инишерин у побережья Ирландии. Сюжет развивается в 1923 году во время гражданской войны. Как и во многих других работах Макдонаха, увечье — знакомый мотив. В этом фильме много искреннего смеха, но всякий раз этот смех сливается с криком боли. И тут МакДонах воссоединяется с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, партнерами по фильму 2008 года "Залечь на дно в Брюгге".

Фаррелл играет Падраика, молочника, который живет со своей незамужней сестрой Шивон в скромном коттедже, с коровами и обожаемым осликом. Каждый день ровно в два часа туповатый, добродушный Падраик заходит за парнем, которого считает своим лучшим другом на свете, чтобы они могли вместе пойти в паб. Это Колм (Брендан Глисон), более сдержанный, вдумчивый человек, который играет на скрипке и работает над сочиняемой им песней под названием "Банши из Инишерина". Однажды происходит ужасное: Колм просто решает, что больше не хочет дружить с Падраиком. Бедняга Падраик в шоке. Причина в том, что Колм понимает, что стареет, близится смерть, поэтому он хочет сосредоточиться на своей музыкальной работе и не хочет больше тратить время на разговоры с глупым, надоедливым, пустоголовым Падраиком. Расстроенный, а затем рассерженный, Падраик настаивает на разговоре с Колмом, который сердито заявляет, что отрежет себе палец за каждую нежелательную попытку разговора.

Сразу два приза для этой блистательной комедии совершенно заслужены.

"Без медведей"

Джафар Панахи - cпециальный приз жюри

Когда будет написана книга об диссидентском кинопроизводстве, в ней будет как минимум несколько глав, посвященных иранцу Джафару Панахи, который тайно снял пять удивительно изобретательных фильмов с тех пор, как иранские власти запретили ему заниматься кино в 2010 году.

"Без медведей", который исследует вопрос, может ли кино запечатлеть правду (что похоже на "Фотоувеличение" Антониони), начинается с мета-шуток и горстки серьезно-комичных, абсурдистских замечаний о слабостях иранской деревенской жизни. Но затем, как будто в ожидании ухудшения политической ситуации, кульминацией которой стало задержание Панахи в июле 2022 года (он получил шесть лет тюрьмы), следует разрушительный финал. Если диссидентские фильмы Панахи до сих пор были путешествиями, посвященными открытиям подрывной, освобождающей, жизнеутверждающей силы кино, то "Без медведей" — это начало его личных сомнений в силе кинематографа.