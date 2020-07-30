Без любви и хэппи-энда: главный латвийский блокбастер разочаровал латышей в Англии

Самый успешный фильм производства Латвии, поставивший беспрецедентный рекорд, 24 июля вышел в прокат в 12 городах Великобритании. Живущие там латыши однако несколько разочарованы, пишет Delfi Kultūra.

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Речь идет о военной драме Дзинтара Дрейбергса "Души в снежном вихре" по одноименному роману Александра Гринса. Лента с нелегкой съемочной судьбой стала абсолютным рекордсменом в латвийском прокате - с ноября прошлого года на большом экране ее посмотрели 250 тысяч зрителей.

В июле создатели фильма сообщили, что он будет показан в Великобритании и Китае под названием The Rifleman. Особенно их радовало то, что ленту увидят многочисленные латыши, живущие в Англии. А вот самих эмигрантов фильм не очень порадовал.

Как в группе Latvieši UK в соцсети Facebook пишут уже посмотревшие ленту зрители, они разочарованы тем, что до них дошла совсем не та версия, которую видели жители Латвии. Она ощутимо короче, местами не соответствует роману и кажется незаконченной, так как латвийский финал в международной прокатной версии вырезан. Как и сюжетная линия о первой любви главного героя - британские латыши этих эпизодов также не увидели. Не вошли в эту версию и многие моменты, показанные в трейлере.

Что же до британцев, то критик Эллен Джонс в своей рецензии в The Guardian дала фильму три звездочки из пяти, отдельно отметив великолепную игру исполнителя главной роли Ото Брантевицса.

Представители создателей ленты пояснили Delfi, что им пришлось сократить хронометраж по требованию прокатчиков - в итоге из 123 минут осталось 104. По их словам, это обычная практика, когда национальная версия фильма по хронометражу существенно превышает международную.

В укороченном виде The Rifleman увидят и зрители в Китае, а также в Японии, США, Австралии, Корее и Канаде.