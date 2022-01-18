Биба и Боба. "Звездные войны" превратили в криминальный боевик. Что из этого получилось?

На Disney+ выходит "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) — сериал-спин-офф о самом опасном охотнике за головами во вселенной "Звездных войн". Шоураннером выступил ответственный за "Мандалорца" (а также за пару фильмов франшизы "Мстители") Джон Фавро, а режиссером двух из трех уже вышедших эпизодов — Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Мачете убивает"). Сериал переизобретает образ Фетта, из молчаливого убийцы превращая его в уставшего от жизни, но еще способного задать трепку любому агрессору мафиози.

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Что из этого получилось, рассказывает "Лента.ру".

Давным-давно, в далекой-далекой галактике, на забытой и Империей, и повстанцами планете-пустыне Татуин из Большой ямы Каркуна вылезает Боба Фетт (Темуэра Моррисон). Сцена эта, то ли по удивительной случайности, то ли по умыслу слово в слово воспроизводит импровизированный монолог актера Паттона Освальта из пятого сезона комедийного сериала "Парки и зоны отдыха" — и это только одна из великого множества пасхалок, приготовленных "Книгой Бобы Фетта". Гигантскому сарлакку, в пасть которого главного героя столкнул Хан Соло в "Возвращении джедая", мандалорские доспехи оказались не по зубам, однако обессилевший наемник попадает из огня в полымя — сперва его обкрадывают проезжающие мимо мусорщики-коротышки джавы, а затем пленят песчаные люди. После провалившейся попытки побега из лагеря кочевников Боба решает завоевать их доверие; с этого начинается его путь к подчинению своей воле всего Татуина.

Foto: Kadrs no filmas/Disney+

О том что Боба Фетт жив, фанаты "Звездных войн" узнали еще в последних сериях второго сезона "Мандалорца"; оттуда же стало известно, что наемник занял трон Джаббы Хатта, как заправской мафиози перестреляв свиту узурпировавшего власть в портовом городе Мос-Эспа Биба Фортуны, служившего при Хатте советником. Теперь задача нового короля криминальной империи Татуина — удержать шаткую власть. Мало того что в подручных у Фетта одна лишь компаньонка-ассасин Феннек Шанд (Минг-На Вен), так еще и каждая вчерашняя шестерка Джаббы или Биба намерена урвать себе кусок от желанного пирога. При этом быстро становится очевидно, что Боба, всю свою жизнь зарабатывавший охотой за головами по контрактам от космических злодеев всех мастей, сам на роль предводителя местных криминальных структур едва ли подходит — персонаж не сильно стремится следовать традициям Татуина, отказывает себе в излишествах вроде паланкина и ведет почти спартанский образ жизни. Жители же Мос-Эспы, привыкшие к демонстрации определенных атрибутов власти, над таким поведением скорее посмеиваются.