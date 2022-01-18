Биба и Боба. "Звездные войны" превратили в криминальный боевик. Что из этого получилось?

На Disney+ выходит "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett) — сериал-спин-офф о самом опасном охотнике за головами во вселенной "Звездных войн". Шоураннером выступил ответственный за "Мандалорца" (а также за пару фильмов франшизы "Мстители") Джон Фавро, а режиссером двух из трех уже вышедших эпизодов — Роберт Родригес ("От заката до рассвета", "Мачете убивает"). Сериал переизобретает образ Фетта, из молчаливого убийцы превращая его в уставшего от жизни, но еще способного задать трепку любому агрессору мафиози.
Что из этого получилось, рассказывает "Лента.ру".
Давным-давно, в далекой-далекой галактике, на забытой и Империей, и повстанцами планете-пустыне Татуин из Большой ямы Каркуна вылезает Боба Фетт (Темуэра Моррисон). Сцена эта, то ли по удивительной случайности, то ли по умыслу слово в слово воспроизводит импровизированный монолог актера Паттона Освальта из пятого сезона комедийного сериала "Парки и зоны отдыха" — и это только одна из великого множества пасхалок, приготовленных "Книгой Бобы Фетта". Гигантскому сарлакку, в пасть которого главного героя столкнул Хан Соло в "Возвращении джедая", мандалорские доспехи оказались не по зубам, однако обессилевший наемник попадает из огня в полымя — сперва его обкрадывают проезжающие мимо мусорщики-коротышки джавы, а затем пленят песчаные люди. После провалившейся попытки побега из лагеря кочевников Боба решает завоевать их доверие; с этого начинается его путь к подчинению своей воле всего Татуина.
О том что Боба Фетт жив, фанаты "Звездных войн" узнали еще в последних сериях второго сезона "Мандалорца"; оттуда же стало известно, что наемник занял трон Джаббы Хатта, как заправской мафиози перестреляв свиту узурпировавшего власть в портовом городе Мос-Эспа Биба Фортуны, служившего при Хатте советником. Теперь задача нового короля криминальной империи Татуина — удержать шаткую власть. Мало того что в подручных у Фетта одна лишь компаньонка-ассасин Феннек Шанд (Минг-На Вен), так еще и каждая вчерашняя шестерка Джаббы или Биба намерена урвать себе кусок от желанного пирога. При этом быстро становится очевидно, что Боба, всю свою жизнь зарабатывавший охотой за головами по контрактам от космических злодеев всех мастей, сам на роль предводителя местных криминальных структур едва ли подходит — персонаж не сильно стремится следовать традициям Татуина, отказывает себе в излишествах вроде паланкина и ведет почти спартанский образ жизни. Жители же Мос-Эспы, привыкшие к демонстрации определенных атрибутов власти, над таким поведением скорее посмеиваются.
Такой ход, видимо, означает меньший контроль со стороны Disney и дает шоураннеру относительную свободу действий для расширения киновселенной. К примеру, среди населения Татуина обнаруживается вполне по-хипстерски выглядящая молодежь на цветастых летающих скутерах (к слову, эпизод погони с их участием в третьей серии внаглую эксплуатирует чуть ли не все известные кинематографические клише из сцен с преследованиями, в том числе и из фильмографии самого Джорджа Лукаса), а уже ставшие культовыми существа из оригинальных "Звездных войн" получают вполне заслуженную долю очеловечивания, будь то по-ишачьи ржущие варвары-аборигены, торгующие спайсом антропоморфные жуки-пайки или даже грозные монстры-убийцы.
Более того, "Книга Бобы Фетта" не боится заимствовать стилистику и сюжетные ходы не только из оригинальной вселенной (этим, к слову, чрезмерно увлекался Рон Ховард в спин-оффе "Хан Соло: Звездные войны. Истории"), но и из спагетти-вестернов и криминальных драм прошлого века. Да, истинной жестокости тут не увидеть — речь все-таки о диснеевском сериале, — но то, насколько более свежими выглядят что "Книга Бобы Фетта", что "Мандалорец" по сравнению с сиквелами-блокбастерами, заставляет задуматься о том, почему продюсеры Disney до сих пор не дали Фавро попробовать себя и в полнометражном проекте франшизы.
Если "Мандалорец" решился на довольно смелый ход с изображением ведущего персонажа, лица которого зритель за два сезона практически не видит, то и нынешний главный герой в изображении 61-летнего Моррисона, игравшего Джанго Фетта во второй трилогии "Звездных войн", в контексте диснеевских проектов выглядит весьма необычно. Темуэра, впрочем, превосходно подходит для роли уставшего от бурного прошлого криминального авторитета, пытающегося обеспечить себе относительно спокойную жизнь вдали от разборок Империи и повстанцев. Но и за это место под солнцем (точнее, под несколькими — Татуин находится в двойной системе) придется изрядно побороться. Власть Джаббы строилась на внушении страха, Боба же свои позиции решает укреплять, завоевывая уважение окружающих. На татуинцах, привыкших разговаривать только языком силы, такой метод работает из рук вон плохо.
Затянутый флешбэк, рассказывающий о выживании Фетта в пустыне среди песчаных людей, слегка тормозит динамику шоу (исключение составляет разве что сцена откровенно вестерновского ограбления поезда) и кажется совсем не обязательным — куда интереснее было бы узнать о юности персонажа, брошенного на произвол судьбы после смерти своего отца (точнее, генетического донора). К сожалению, действие шоу за почти полсезона за границы Татуина выходит редко.
Как позже рассказывал Лукас, секрет в изображении Татуина крылся в том, чтобы не объяснять зрителю практически ничего из его "внутренней кухни", предоставляя самостоятельно додумывать как особенности быта на этой планете, так и ее геополитическое положение. Первая история с Татуина рассказывала о мальчике с фермы, попавшем в переделку космических масштабов; последняя знакомит нас с наемником, который прыгает выше своей головы.