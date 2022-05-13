Биографический фильм Netflix о Мэрилин Монро всех оскорбит
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Предстоящий фильм Netflix о Мэрилин Монро "Блондинка" всех оскорбит, считает его режиссер Эндрю Доминик. Знакомый зрителям по своему фильму "Ограбление казино" с Брэдом Питтом, режиссер теперь снял для стримингового сервиса документальный фильм о культовой актрисе и секс-символе XX века.

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Будущий фильм о Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли впервые для Netflix получил самый строгий возрастной рейтинг NC-17. То есть несовершеннолетние не должны смотреть это кино даже в присутствии родителей. Режиссера картины Эндрю Доминика этот факт удивил, но он отказался удалять откровенные сцены.

Доминик снял свою "Блондинку", адапатировав одноименный роман Джойс Кэрол Оутс, но личная жизнь Монро в нем считается вымышленной, поэтому ее нельзя считать реальной биографией.

Доминик решил сосредоточиться на детстве Монро, и том, как простая девочка Норма Джин, будучи практически сиротой, стала затем главным секс-символом всех времен и народов.

Как известно, за свое детство будущей звезде довелось побывать в нескольких сиротских приютах, жить у тети, у подруги родной матери, у взявших ее в свой дом опекунов. Успевшей стать привлекательной девушке довелось неоднократно пережить сексуальное домогательство, а потом выйти замуж в 16 лет, только лишь для того чтобы вновь не попасть в приют.

Режиссер также добавил, что фильм раскроет историю влияния славы на жизнь Монро, которая трагически погибла в 36 лет.

Напомним, что выход фильма должен состояться на Netflix осенью 2022 года, но точной даты потоковый сервис пока не назвал.

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