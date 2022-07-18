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"Вихрь"
Битва супергероев и имитация оргазма: 7 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн
Foto: Vida Press

Стриминговые сервисы во время пандемии стали серьезным конкурентом для кинотеатров - не имея возможности выпустить новинки на большие экраны кинокомпании стали делать премьеры в сети. И теперь для многих лент это уже стало нормой, а блокбастеры стали ближе к зрителю.

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Мы собрали семь главных киноновинок в сети: от экзистенциальной драмы французского экстремиста Гаспара Ноэ до главного супергеройского блокбастера 2022 года.


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"Вихрь"
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