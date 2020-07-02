"Бивиса и Баттхеда" перезапустят в мире поколения Z
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Режиссер Майк Джадж возрождает сериал "Бивис и Баттхед", сообщается на сайте MTV.

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Планируется выпустить два новых сезона, а также спин-оффы и специальные эпизоды. Джадж будет отвечать за сценарий и производство. Кроме того, он озвучит двух главных персонажей.

Дата выхода перезапуска пока неизвестна. Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z.

"Бивис и Баттхед" — американский мультсериал, созданный известным мультипликатором Майком Джаджем. Он транслировался на MTV с 1993 по 1997 годы и рассказывал о приключениях двух подростков, которых сам автор шоу называл "маньяками, воспитанными телевизором". Основной юмор сериала состоит в полном отсутствии у героев традиционных ценностей и их антисоциальном поведении. В 2011 году Джадж по просьбе MTV возродил персонажей для еще одного сезона.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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