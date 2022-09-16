"Блондинка", гостеприимный садизм и сигнал Иисусу: 7 главных онлайн-премьер сентября

Первый месяц осени традиционно считается началом масштабного наградного киносезона. И пока премьеры лучших фильмов года проходят на фестивалях в Торонто и Венеции, маленькие, но уютные премьеры ждут зрителей на домашних экранах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Специально для тех, кому неохота выходить на улицу, семь главных онлайн-премьер сентября.

