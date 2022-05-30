Боди-хоррор от Кроненберга, новые "Миньоны" и еще один "Тор": 10 главных кинопремьер этого лета

Лето традиционно считается временем кинохитов — в период каникул и отпусков на большие экраны выходят самые ожидаемые блокбастеры года, знойные хорроры, мультфильмы для всей семьи, а также авторские картины от ведущих режиссеров Голливуда.
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Вот десять главных зарубежных фильмов летнего кинопроката.
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