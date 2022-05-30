1 11
Мир Юрского периода: Господство
Боди-хоррор от Кроненберга, новые "Миньоны" и еще один "Тор": 10 главных кинопремьер этого лета
Foto: Kadrs no video/YouTube

Лето традиционно считается временем кинохитов — в период каникул и отпусков на большие экраны выходят самые ожидаемые блокбастеры года, знойные хорроры, мультфильмы для всей семьи, а также авторские картины от ведущих режиссеров Голливуда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вот десять главных зарубежных фильмов летнего кинопроката.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 11
Мир Юрского периода: Господство
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки