Бойкот и исчезновение. Netflix, Amazon и звезды Голливуда прекратили сотрудничество с "Золотым глобусом"

У "Золотого глобуса", второй после "Оскара" кинопремии планеты возникли серьезные проблемы. Топы индустрии, включая Netflix, Amazon и многих известных актеров, требуют от организаторов значительных изменений в плане инклюзивности и разнообразия. В случае, если эти требования не будут выполнены в ближайшее время, премия может оказаться под угрозой исчезновения.

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Скандал вокруг "Золотого глобуса" разгорелся еще в минувшем феврале, за неделю до 78-й по счету церемонии. Тогда журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди без малого 100 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), организатора премии, нет ни одного темнокожего. Ассоциация тут же столкнулась с угрозой бойкота со стороны влиятельных компаний, но получила отсрочку — руководству организации дали время до начала мая, чтобы предоставить конкретный план реформации.

В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды "не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих", а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией. Последнее нововведение объясняется с тем, что Ассоциацию неоднократно обвиняли в фактическом получении взяток (дорогостоящих презентов) в обмен на голоса.

Однако от утвержденного плана реформ, кажется, стало только хуже.

С нотой протеста против "изменений для галочки" выступили представители более чем 100 компаний и организаций, в их числе оказался и Netflix — стриминг, на секундочку, был лидером по числу номинаций и статуэток на "Глобусе-2021". В официальном письме директор корпорации по контенту Тед Сарандос заявил, что в Netflix ожидали признания HFPA "всей глубины проблемы", а также реальных и понятных реформ — но ничего подобного так и не увидели. "Теперь мы прекращаем любое взаимодействие с вашей организацией — до тех пор, пока не будут сделаны более значимые изменения", — заключил он.

По информации инсайдеров THR, Сарандоса особо расстроило, что даже те утвержденные "косметические" реформы не были приняты Ассоциацией единогласно.

Вскоре конкурента поддержал и Amazon. "Мы не работали с HFPA с тех пор, как эти проблемы впервые всплыли на поверхность. И мы до сих пор ожидаем искреннего решения, чтобы было возможно возобновить сотрудничество", — заявила глава Amazon Studios Дженнифер Салке.

Не остались в стороне и многие актеры, включая абсолютных топов. Так, Марк Руффало, который всего несколько месяцев назад был удостоен как раз "Глобуса", открыто раскритиковал Ассоциацию и призвал ее членов "не сопротивляться требуемым переменам".

Выступила против HFPA также коллега Руффало по "Мстителям" Скарлетт Йоханссон. Актриса призналась, что еще ранее стала избегать организуемых Ассоциацией пресс-конференций из-за "сексистских вопросов и замечаний". Кроме того, она посоветовала всем остальным представителям индустрии последовать ее примеру и дистанцироваться от организации, пока та не примет расширенные реформы. "HFPA — это организация, которая была узаконена такими, как Харви Вайнштейн", — сказала она.

Высшее руководство Голливудской ассоциации иностранной прессы попыталось сгладить углы — в первую очередь в отношениях с Netflix, крупнейшим поставщиком контента для премии. "Мы всегда ценили наши отношения с Netflix. Осознаем вашу озабоченность по поводу изменений и заверяем, что усердно над ними работаем", — заверил президент HFPA Али Сар, предложив Сарандосу лично обсудить возникшую проблему. В стриминге, однако, данное приглашение проигнорировали.

"Золотой глобус", по сути крупнейшая после "Оскара" кинопремия мира, была впервые проведена еще в середине 1940 годов. Рекордсменом "Глобуса" и по номинациям, и по общему числу побед является Мэрил Стрип — 30 и 8 соответственно.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации у организаторов премии нет выбора — они либо вынуждены будут осуществить глобальные изменения в сфере инклюзивности (при этом конкретных требований выступившие с бойкотом пока не огласили), либо "Глобусу" может грозит едва ли не полное исчезновение.