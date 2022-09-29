Боль и страдания "Блондинки". Каким получился байопик о легендарной Мэрилин Монро

Режиссер потратил десятилетие на фильм о культовой актрисе, но так и не очеловечил эту миниатюрную "барби" в исполнении кубинской актрисы Аны де Армас (а может тому виной именно кастинг и кукольное лицо Аны).

Foto: Kadrs no filmas

Основанный на получившем Пулитцеровскую премию романе Джойс Кэрол Оутс фильм сочетает в себе все признаки традиционного голливудского байопика (привет "Элвису" База Лурманна) с мыльной оперой, которая в руках Доминика становится самой настоящей жевательной резинкой.

Мэрилин Монро, известная своими платиновыми волосами, глазами сирены и хриплым голосом, - одна из самых стойких икон поп-культуры, с этим не поспоришь. Но ее имя настолько востребовано, что после смерти ее образ был продан, капитализирован, имитирован и переупакован бесчисленное количество раз. Уже легко забыть, что Мэрилин Монро когда-либо была реальным человеком. И Эндрю Доминик только культивирует этот образ, ни на йоту не приближаясь к настоящей Норме Джин. Режиссер просто повторяет все знаменитые фотографии и пин-ап обложки. Фильм даже начинается с кадров ее развевающегося платья, обнажающего нижнее белье, где актрису окружают ухмыляющиеся фотографы, которые были на съемках знаменитой сцены в метро.

Foto: Kadrs no filmas

В своей книге Оутс прослеживает в общих чертах историю жизни Мэрилин с внутренней точки зрения: ее мучительную любовь к психически неуравновешенной матери и пребывание в детских домах; ее трио проблемных браков (сначала с Джеймсом Догерти, затем со звездой бейсбола Джо Ди Маджио и, наконец, с драматургом Артуром Миллером); ее восхождение к вершинам кассовых сборов; и ее безвременную кончину в возрасте 36 лет от передозировки барбитуратами.

Жизнь Мэрилин была полна таких экстремальных взлетов и падений, что приукрашивание казалось бы излишним, но в "Блондинке" есть несколько вымышленных сцен – наверное, они понадобились режиссеру, чтобы подчеркнуть противоречия судьбы актрисы, живущей изнурительной, тревожной жизнью.

Настоящая Мэрилин, по многим отзывам, была бесспорно одарена и полна решимости стать хорошей актрисой, совершенствовать свое мастерство. Мы видим проблески этих благих намерений во время ее пребывания в актерской студии в Нью-Йорке и ее честной интеллектуальной связи с Артуром Миллером (Эдриан Броуди) - их совместной любви к творчеству Антона Чехова. При этом Ана де Армас понимает, что это главная роль в ее жизни и старается изо всех сил, но фильм не дает ей возможности делать ничего, кроме как плакать. Поневоле вспоминается ее куда менее амбициозная игра в "Достать ножи".

Foto: Kadrs no filmas

Большая часть раздутого хронометража также посвящена тому, чтобы подвергнуть Мэрилин испытанию на выносливость: ее беспечно изнасиловал руководитель студии; ее шантажируют приятели; ее использовал и выбросил, как ненужную куклу, сам президент Джон Ф. Кеннеди; кроме того, она подверглась не одному, а двум принудительным абортам…И мучительный поиск фигуры отца в образах всех ее любовников. К тому времени как фильм заканчивается печально знакомым образом мертвой Мэрилин в собственной постели, наступает почти что облегчение.

Что пишут кинокритики?

"Блондинка" стремится разрушить образ этой идеальной кинозвезды и разрушить древний миф о знаменитости. (Дженни Нулф, Austin Chronicle)

Чувствуется пустота, и фильм оставляет меня холодным, несмотря на визуальное великолепие и верную игру Аны де Армас в роли Мэрилин. (Джонни Олексински, New York Post)

"Блондинка" воодушевлена страстным исполнением Аны де Армас, но ее интересует не столько Норма Джин, сколько ее боль и страдания. (Мэй Абдулбаки, Screen Rant)