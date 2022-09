Больше 100 фильмов и 6 конкурсов. Рижский международный кинофестиваль обнародовал программу

Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF) девятый год подряд собирает местную и международную аудиторию. С 13 по 23 октября RIGA IFF представит свыше 100 фильмов от местных, европейских и мировых авторов в 12 рубриках и 6 конкурсах. С 13 сентября на сайте фестиваля (rigaiff.lv) доступна полная программа и билеты на все сеансы.

Программу фестиваля откроет фильм латвийского режиссера Сигне Баумане "Мой брачный проект". Эта картина была показана на кинофестивале Tribeca и получила награду на международном фестивале анимационного кино в Анси – а на латвийскую премьеру придет и сама создательница.

Ведущим мотивом RIGA IFF в этом году стала цитата главного героя ретроспективной программы – режиссера и литератора Пьера Паоло Пазолини: "Повседневная суматоха добра и зла" (The sweet chaos of daily good and evil). В рамках фестиваля также состоится презентация перевода его романа "Шпана" на латышский язык. Программа открытых встреч в этом году дополнена двумя дискуссиями в рубрике FOCUS ON UKRAINE, посвящённой современному украинскому кино – "Как деколонизовать медиа: критическая культурная журналистика в Восточной Европе" и "Ориентация на Запад и кино Восточной Европы".

"От Гренландии до Парагвая, от 217 секунд до 165 минут. Настолько обширна кинематографическая территория, на которой мы покажем картины самых выдающихся режиссеров современности, а также познакомим со смелыми авторами, работы которых будут представлены впервые. Фильмы, вошедшие в программу, в очередной раз поражают способностью опередить время, предостеречь или, наоборот, успокоить. Вымирающие племена в Южной Америке, военные действия в Украине, тающие ледники в Гренландии и ленивый питон, живущий на заброшенной АЭС. За одиннадцать дней - более чем сто фильмов," – комментирует программу творческий директор RIGA IFF Сонора Брока.

В этом году на фестивале ожидается ряд национальных и международных премьер как в рубрике HOME MADE, посвященной достижениям Балтийского региона, так и важнейшей составляющей RIGA IFF – Конкурсе полнометражного кино, который наградит главным призом фестиваля авторов одной из представленных работ. Кинематографические эксперименты, поиски формы и актуальнейший язык кино представляет национальный и международный конкурс короткометражного кино, победители которого также станут кандидатами на приз Европейской академии кино (EFA) "Европейский короткометражный фильм – 2023". Не менее важным событием является конкурс музыкальных видео стран Балтии, на сеансах музыканты и деятели киноиндустрии встречают зрителей.

Ярчайшие открытия мирового кинематографа представит рубрика FESTIVAL SELECTION. В раздел ZEITGEIST DEUTSCHLAND вошел очерк Франсуа Озона о творчестве прославленного режиссера Райнера Вернера Фассбиндера и ряд выдающихся работ современного немецкого кино, NORDIC HIGHLIGHTS по традиции собирает достижения авторов из Северных стран, а двойной сеанс ARCHITECT'S CUT покажет зрителю городскую среду – не как фон, а как образ.

Фестивальная рубрика детского и семейного кино KIDS' REEL включает в себя заявки на конкурсные программы, которые будут оценивать два жюри: члены Европейской Ассоциации детского кино (ECFA), а также ставшее традицией фестиваля жюри детей, фаворит которого позже будет показан всей стране в эфире Латвийского телевидения.