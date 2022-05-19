"Больше игр": режиссер "Игры в кальмара" рассказал про второй сезон
Foto: Vida Press

Хван Дон Хек, режиссер популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", дал интервью изданию Vanity Fair, где рассказал, что ведет заключительные переговоры с Netflix по поводу выхода второго сезона, который, правда, придется подождать.

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Релиз ожидается либо в конце 2023 года, либо даже в 2024 году. В данный момент у режиссера нет полноценного сценария. Как рассказал Хван Дон Хек, он уже набросал мысли для второго сезона, но это всего несколько страниц идей, которые еще следует превратить в сценарий. По словам автора телешоу, во втором сезоне "будет больше игр". Кроме того, в продолжении ожидаемо вернется главный герой Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ), а роль загадочного ведущего из первого сезона может быть расширена.

На днях был объявлен список номинантов на церемонию вручения наград MTV Movie & TV Awards 2022. Cериал "Игра в кальмара" получил сразу две номинации. Он претендует на звание "Лучший сериал" наряду с "Эйфорией", "Изобретая Анну", "Локи", "Тедом Лассо" и "Йеллоустоуном", что делает его единственным неамериканским сериалом, номинированным в этой категории.

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