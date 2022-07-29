Брендан Фрейзер растолстел ради новой роли
Foto: Brendans Freizers 2008. un 2022. gadā. (Vida Press)

Популярный канадско-американский актер Брендан Фрейзер выбрал себе необычную роль в кино, что потребовало от него значительной прибавки в весе, сообщает CNN. Все это ради фильма "Кит" режиссера Даррена Аронофски.

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53-летний Брендан Фрейзер, которого все помнят как стройного парня по фильмам "Джордж из джунглей" и трилогии "Мумия", набрал для роли впечатляющую форму. В "Ките" Фрейзер играет Чарли — мужчину средних лет, вес которого явно зашкаливает (600 фунтов, или 272 кг). Чарли, оставивший семью, отчаянно пытается наладить связь с дочкой-подростком. В какой-то момент из-за чувства вины герой Фрейзера начинает переедать.

"Этот фильм будет тем, чего вы от меня не ожидали. Фильм основан на пьесе Сэмюэля Хантера, но это все, что я могу рассказать на данный момент", — сказал актер.

Вместе с Фрейзером в фильме сыграет звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк — она и исполнит роль его 17-летней дочери. Картину покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. Премьера в кинотеатрах должна состояться до конца 2022 года.

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