Бриджет Джонс вновь вернется на экраны
Foto: Kadrs no filmas

В этом году создатели знаменитой трилогии о Бриджет Джонс приступили к съемкам четвертой картины. Роль Бриджет Джонс вновь сыграет Рене Зеллвегер, сообщает The Sun. Напомним, что с момента выхода первого фильма (2001) прошло уже более 20 лет.

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Cценарий фильма создавался при участии автора книг про Бриджит Джонс Хелен Филдинг, к своим ролям вернутся некоторые актеры, сыгравшие в предыдущих фильмах.

Остается неизвестным, вернется ли к съемкам актер Колин Ферт, исполнявший роль мистера Дарси, возлюбленного главной героини. По сюжету предыдущей части, герой Ферта умер, оставив Бриджет одну с двумя детьми. Поклонники остались недовольны этим фактом.

События нового фильма будут разворачиваться через 7 лет после тех, о которых шла речь в предыдущей части картины. Дата премьеры не сообщается. Предполагают, что фильм может выйти на экраны в 2023 или 2024 году.

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