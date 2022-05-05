Быть Илоном Маском: 10 фильмов о бизнесменах, вдохновляющих на успех

Имена известных бизнесменов и предпринимателей у всех на слуху — Илон Маск, Стив Джобс и многие другие знаменитые и успешные люди. Предлагаем вам подборку документальных и художественных фильмов, которые рассказывают о талантливых изобретателях, основателях компаний и просто людей, добившихся небывалого успеха, чьи истории могут вдохновить каждого.
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- 1. "Айкан: Неутомимый миллиардер", 2022
- 2. "Илон Маск: Настоящий железный человек", 2018
- 3. "Основатель", 2016
- 4. "Дуэль братьев. История Adidas и Puma", 2016
- 5. "Джой", 2015
- 6. "Стив Джобс", 2015
- 7. "Волк с Уолл-стрит", 2013
- 8. "Директор. Эволюция в трех актах", 2013
- 9. "Человек, который изменил все", 2011
- 10. "В погоне за счастьем", 2006
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