Быть Илоном Маском: 10 фильмов о бизнесменах, вдохновляющих на успех

Имена известных бизнесменов и предпринимателей у всех на слуху — Илон Маск, Стив Джобс и многие другие знаменитые и успешные люди. Предлагаем вам подборку документальных и художественных фильмов, которые рассказывают о талантливых изобретателях, основателях компаний и просто людей, добившихся небывалого успеха, чьи истории могут вдохновить каждого.

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