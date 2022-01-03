C чистого листа. 11 фильмов, которые могут изменить вашу жизнь

В период Нового года мы часто задумываемся, как можем изменить нашу жизнь к лучшему. В этой подборке вы найдете документальные фильмы, которые по-настоящему могут изменить вашу жизнь и восприятие происходящего вокруг.

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В этих лентах рассматриваются проблемы здоровья, экологии, питания, красоты, о которых рассказывают специалисты в своей области. Интересные исследования, эксперименты, неожиданные открытия и разрушения мифов — вы готовы дать себе обещание?