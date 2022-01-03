C чистого листа. 11 фильмов, которые могут изменить вашу жизнь

В период Нового года мы часто задумываемся, как можем изменить нашу жизнь к лучшему. В этой подборке вы найдете документальные фильмы, которые по-настоящему могут изменить вашу жизнь и восприятие происходящего вокруг.
В этих лентах рассматриваются проблемы здоровья, экологии, питания, красоты, о которых рассказывают специалисты в своей области. Интересные исследования, эксперименты, неожиданные открытия и разрушения мифов — вы готовы дать себе обещание?
- 1. "Переломный момент" (The Game Changers, 2018)
- 2. "Разум. Объяснение" (The Mind, Explained, 2019)
- 3. "Неудобная правда" (An Inconvenient Truth, 2006)
- 4. "Доминион" (Dominion, 2018) (18+)
- 5. "Велосипеды против машин" (Bikes vs. Cars, 2015)
- 6. "Гнилые" (Rotten, 2017)
- 7. "Правда об алкоголе" (The Truth About Alcohol, 2016)
- 8. "Скотозаговор" (Cowspiracy, 2014)
- 9. "Исцеление" (Heal, 2017)
- 10. "Конец игры" (The End Game, 2018)
- 11. "Как обмануть смерть?" (A User's Guide to Cheating Death, 2017)
- 12. "Что такое здоровье?" (What The Health, 2017)