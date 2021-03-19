Церемония вручения "Оскар" пройдет в очном формате
Foto: Shutterstock

Церемония вручения кинопремии "Оскар", которая должна состояться 25 апреля, пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.

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Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на "Оскар". При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию "Оскар". Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.

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Lenta.ru

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"Оскар"
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