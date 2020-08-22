Чемпионы дизлайков. Антирейтинг самых ненавистных видео YouTube

Любому популярному человеку надо быть готовым к тому, что все его действия оцениваются окружающими. И не всегда это положительные оценки.
Но, как говорят, черный пиар - тоже пиар, значит, и негативные оценки тоже делают свой вклад в копилку популярности. Что произошло и со многими представленными в сегодняшнем антирейтинге видео, размещенными на YouTube. Как ни странно, среди них нет ничего такого, что граничило бы с нарушением этики и морали (и очень хорошо), по большей части это клипы и выпуски от популярных блогеров.
- 1. Aruan Felix - Cortando o botão do Youtube
- 2. Bibi H — How it is (wap bap…)
- 3. Baby Shark Dance
- 4. Rebecca Black — Friday
- 5. Call of Duty: Infinite Warfare
- 6. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee - Despacito
- 7. PewDiePie - Can this video get 1 million dislikes?
- 8. Jake Paul — It’s Everyday Bro
- 9. Justin Bieber — Baby
- 10. YouTube Rewind 2018