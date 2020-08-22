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Aruan Felix - Cortando o botão do Youtube
Чемпионы дизлайков. Антирейтинг самых ненавистных видео YouTube
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Любому популярному человеку надо быть готовым к тому, что все его действия оцениваются окружающими. И не всегда это положительные оценки.

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Но, как говорят, черный пиар - тоже пиар, значит, и негативные оценки тоже делают свой вклад в копилку популярности. Что произошло и со многими представленными в сегодняшнем антирейтинге видео, размещенными на YouTube. Как ни странно, среди них нет ничего такого, что граничило бы с нарушением этики и морали (и очень хорошо), по большей части это клипы и выпуски от популярных блогеров.

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Aruan Felix - Cortando o botão do Youtube

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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