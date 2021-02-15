Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с сериалом-рекордсменом Netflix

Сериал от Netflix "Бриджертоны" (Bridgerton), вышедший к концу 2020 года, всего за месяц стал самым популярным телешоу стримингового сервиса — в январе околоисторическую мелодраму с откровенными сексуальными сценами, чернокожей аристократией и дворцовыми интригами в эпоху британского Регентства посмотрели более 82 миллионов зрителей по всему миру.

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И это не все — на волне популярности проекта в Великобритании подскочил спрос на кружевное нижнее белье наподобие того, что в постельных сценах носит главная героиня, а также на ювелирные украшения в стиле начала XIX века. Хайп вокруг телешоу напоминает историю еще одного недавнего хита Netflix "Ход королевы", после выхода которого в США смели с прилавков магазинов шахматные доски.

О том, что на самом деле представляет из себя костюмная мелодрама, пишет "Лента.ру".

1813 год, Лондон, начало светского сезона — в город из отдаленных имений стекаются аристократы, изголодавшиеся за зиму по модным тусовкам. Для обеспеченной семьи Бриджертонов это время невероятной важности — пора выдавать замуж старшую дочку Дафну (Фиби Дайневор). Та, удостоившись похвалы от самой королевы Шарлотты (Голда Рошевель), становится фавориткой нынешней ярмарки невест; впрочем, из-за чересчур заботливого старшего брата Энтони (Джонатан Бэйли), пытающегося подобрать сестре лучшую партию, все ее потенциальные женихи быстро рассеиваются. Кроме одного — лорда Бербрука (Джэми Бимиш), который решил во что бы то ни стало заполучить дебютантку в жены.

Дафну внимание малоприятного ухажера ничем не прельщает; к счастью, от назойливого Бербрука ее спасает Саймон Бассет, герцог Гастингс (Реге Пейдж), самый завидный жених сезона, который, однако, остепеняться не намерен, и от вьющихся вокруг него дам с их мамочками лишь устало отмахивается. Саймон предлагает Дафне пакт: он притворяется ее ухажером, благодаря чему от него отстанут многочисленные дебютантки, а Дафна, по его логике, вновь станет объектом желания всех мужчин Лондона. План работает, однако хитрость Саймона и Дафны оборачивается против них — оба начинают испытывать друг к другу уже совсем не дружеские чувства.

Параллельно главной сюжетной линии разворачивается множество других: старший Бриджертон, взявший на себя управление делами семьи после смерти отца, страдает по оперной певице, с которой не может жить открыто из-за статуса; погрязшая в долгах семья Фезерингтонов пытается выдать замуж сразу трех девушек, да еще и беременную родственницу из провинции; при этом все семейные тайны, сплетни и скандалы высшего света Лондона быстро становятся достоянием общественности благодаря таинственной публицистке Леди Уислдаун — ее личность пытается раскрыть младшая сестра Дафны Элоиза (Клаудия Джесси).

Сезон похоти

Любовные интриги, красочные балы, дуэли и признания в симпатии, красивые молодые артисты в главных ролях — все эти традиционные для костюмной мелодрамы элементы "Бриджертоны" эксплуатируют весьма профессионально, заставляя искренне сопереживать и участникам смертельного поединка, и нерешительно взявшимся за руки любовникам. При этом шоу целится в молодую аудиторию — участники балов кружатся под симфонические версии поп-хитов Арианы Гранде и Билли Айлиш (да, там действительно звучат каверы песен Thank U, Next и Bad Guy; а еще композиций Maroon 5, Шона Мендеса и Тейлор Свифт), близость главных героев перерастает в весьма откровенные и продолжительные сцены секса (сказать, что Саймон и Дафна делают это на каждом углу имения герцога, едва ли будет преувеличением — в какой-то момент они едва удерживаются от того, чтобы раздеться прямо за обеденным столом перед прислугой), а в перерывах между светскими раутами персонажи предаются прогрессивным размышлениям о гендерных ролях и браке.

На протяжении всех восьми эпизодов "Бриджертоны" энергично педалируют тему печального положения женщины начала XIX века; правда, антипатриархальная риторика персонажей почти никак не проявляется в их действиях — развития не получают ни рассуждения Дафны о несправедливых социальных нормах, дискриминирующих женщин, ни рефлексия Саймона о неестественности института брака. Эти дискуссии, которые в ином случае могли бы оказаться кладезью сюжетов для теледрамы на сезоны вперед, в итоге сводятся к выводу, что выходить замуж надо не по расчету, а по любви — то есть к теме, поднимавшейся не только в каждой второй голливудской мелодраме о XIX веке, но даже в литературных произведениях того времени.

Ключевая сюжетная линия — развитие отношений Дафны и Саймона — выглядит до болезненности оптимистичной, напоминая любовные истории вроде той, что изображена в картине "Пятьдесят оттенков серого" (только замените БДСМ на более традиционный, но регулярный и непременно горячий секс): молодая героиня ищет настоящую любовь, и — о, счастье! — находит ее в отношениях с до нелепости богатым герцогом-красавчиком, скрывающим некую мрачную тайну о собственном прошлом. Понятное дело, что без препятствий и конфликтов этому роману не обойтись, но преграды, с которыми сталкиваются любовники, выглядят смехотворными даже в выхолощенном мире "Бриджертонов".

Чернокожая монархия

Немало похвалы "Бриджертоны" получили за решение ввести в шоу богатый чернокожий актерский состав в роли британских аристократов и их окружения — это и один из ведущих актеров, возлюбленный Дафны Саймон, и его бывшая нянька и наперсница леди Данбери (Аджоа Андох), его друг-боксер Уилл Мондрич (Мартинс Имхангбе), и, что немаловажно, сама королева Великобритании. Если в цикле романов Джулии Куинн, на основе которого снят сериал, проблемы расовой дискриминации и колониализма попросту не поднимались, то шоу Netflix решило пойти другим, крайне неоднозначным путем — по сюжету "Бриджертонов", расизма в Великобритании начала XIX века нет, и все благодаря тому, что король Георг III женился на чернокожей Шарлотте. Любовь, о чем нам прямым текстом сообщают в четвертом эпизоде, преодолела расизм — словом, сериал делает весьма резкий переход от мелодрамы к фантастике.

При этом едва ли это решение можно назвать единственным способом обогатить актерский состав — что у чернокожего герцога, что у его прославленного друга-боксера есть настоящие исторические прототипы, но, конечно же, их положение в высшем обществе было куда более шатким по сравнению с довольно беззаботной жизнью героев "Бриджертонов". Однако авторы телешоу, не пожелавшие утяжелять сериал грехами колониализма, решили все проблемы одной королевской свадьбой. Иронично, что здесь сериал следует той же стратегии, что и в изображении женской участи — а именно, сглаживает любые острые углы. Даже тот факт, что король Георг, женившийся на Шарлотте, в итоге сходит с ума и теряет власть, оставив чернокожую королеву один на один с белым светом Великобритании (их сын, принц-регент, в сериале не появляется), никак не освещается — власть Шарлотты не оспаривается никем.

Шоураннер Крис Ван Дьюсен, объясняя этот ход, заявил, что сериал следует воспринимать не как урок истории, а как фантазию, и что создателям куда важнее было отразить в "Бриджертонах" современные взгляды на жизнь и сделать веселое шоу. Что ж, в таком контексте гораздо увлекательнее, к примеру, выглядит недавний псевдоисторический комедийный сериал Тони МакНамары "Великая" с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II — в нем авторы даже не заморачиваются объяснением наличия чернокожих придворных при российском императорском дворе, устраивая вместо этого абсурдистское представление с полусумасшедшими попами и бесконечным пьяным кутежом. В случае с "Бриджертонами" же, как бы сюрреалистично и свежо не выглядел бальный зал, в котором белые и цветные британские аристократы пляшут под хит Билли Айлиш, ничего смелее этого сериал не предлагает, следуя проторенной тропой избитых мелодраматических сюжетов.