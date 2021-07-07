"Черная вдова" — первый фильм Marvel за два года. Ожидание стоило того?

В прокате стартует "Черная Вдова" — сольный фильм о Наташе Романофф, бывшей русской шпионке, которая потом присоединилась к "Мстителям". Героиню вновь (и, кажется, в последний раз) сыграла Скарлетт Йоханссон, также в ленте снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Ольга Куриленко и Рэй Уинстон.

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Как "Черная вдова" воспринимается после двух лет без фильмов Marvel рассказывает "Газета.ру".

COVID-19 полностью перелопатил расписание голливудских (и не только) релизов и вынудил многие студии отказаться от старой модели дистрибуции. Премьеру "Черной Вдовы", которая изначально должна была открыть четвертую фазу киновселенной Marvel, двигали трижды. В итоге новая глава франшизы началась этой зимой с сериала "ВандаВижн", а сольная лента о Наташе Романофф от безысходности стартует одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+.

Что имеем в результате: задержанный на год фильм ощущается запоздалым. Но даже не на год — лет на пять. Marvel с некоторой нерасторопностью начала отрабатывать всеобщую ностальгию по 90-м еще в "Капитане Марвел", зарядив в тамошний саундтрек Nirvana, R.E.M., Garbage, Hole и прочих альтрокеров, а саму героиню облачив в футболку Nine Inch Nails. "Черная Вдова", в свою очередь, открывается титрами с балладно-истовым кавером на "Smells Like Teen Spirit", песней, которую собственная популярность давно изъела молью. Это и в мае 2020-го казалось бы вульгарным анахронизмом — нынешним же летом воспринимается предельной безвкусицей.

Впрочем, ладно; материала для жалобной книги хватит и без снобистского нытья. Дело вот в чем: "Вдова" в своем нынешнем виде — как часть КВМ — обсуждалась еще с начала 2010-х, когда к франшизе присоединилась Скарлетт Йоханссон, но активная разработка картины началась только в 2017-м. В тот же год снимались "Война бесконечности" и "Финал", поставившие в арке Романофф жирную точку. А действие нового фильма разворачивается вскоре после событий "Противостояния" — то есть, формальное начало четвертой фазы, уже не входящей в "Сагу бесконечности", хронологически откатывается к середине третьей. Поэтому историей не получается проникнуться до конца: мы давно в курсе, что в конце Вдову ждет предельно жесткая посадка, и это существенно перебивает здешний драматизм.

Foto: Kadrs no filmas/Disney

Понятно, что Мстителю — Мстителево, в смысле, Вдове — положенный сольник. К Романофф это, вероятно, относится вообще в первую очередь: она лакмусовая бумажка, по которой можно проследить эволюцию "марвеловских" героинь от унизительной сексуализации к подобию эмпауэрмента. И лента, безусловно, воздает ей должное (кстати, это первый фильм Marvel, целиком поставленный женщиной — австралийкой Кейт Шортланд). Но делает это слишком поздно, отчего картина обретает слегка дежурную тональность. Получается забавная рекурсия: лента, закрывающая гештальт, рассказывает о закрытии гештальта — завязка строится на расхожем сочетании тропов "После такого не выживают" и "Тело так и не нашли".

Вдова-Йоханссон в этом раскладе парадоксально ощущается фигурой второго порядка, насильно выдавленной в дамки, а весь зрительский интерес присваивает новая "Вдова" Елена Белова (Флоренс Пью из "Солнцестояния"). Дебютантка франшизы, в детстве заменявшая Романофф младшую сестру, — еще одна выпускница зловещей "Красной комнаты", где готовят таких же ассассинок (далее героиня появится в сериале "Соколиный глаз", к которому перебрасывает мостик сцена после титров).

Их взаимоотношения — пожалуй, самая захватывающая и трогательная составляющая фильма, Йоханссон и Пью оказываются блестящим дуэтом с почти осязаемой химией. Сестринство в принципе главное, о чем стремится порассуждать "Вдова", и это происходит сразу в двух плоскостях: узкой семейной — и глобальной феминистской (в контексте последнего есть жутковатая ремарка о маленьких девочках как ключевом и неисчерпаемом ресурсе планеты).

Foto: Kadrs no filmas/Disney

В остальном же "Черная Вдова" — симпатичный эксперимент Marvel в жанре шпионского триллера, "Красный воробей" встречает "Никиту". Богатая география, Будапешт для разнообразия играет Будапешт. Изощренные бои с упором на хай-тек (финальный мордобой, надо думать, особенно оценят поклонники великого боевика "Пристрели их"; морковки, правда, нет). Клюквенное эхо холодной войны. Дэвид Харбор в роли русского бати-зэка, разве что без майки-алкоголички (есть подозрение, актера просто эвакуировали со съемок четвертого сезона "Очень странных дел" и не стали переодевать). Совершенно бестолковый и скучный злодей (вечная проблема Marvel), который в специальной сцене читает лекцию о своих мотивах, что, конечно, не то чтобы проясняет ситуацию. Во вступительных титрах еще мельком показывают Владимира Путина.

Foto: Kadrs no filmas/Disney

Положа руку на сердце, это все-таки неплохое кино, чьи проблемы — в основном хронического толка. И после 13 лет существования КВМ очевидно, что их наличие беспокоит ничтожно маленькое количество людей. К тому же, скорее всего, "Вдова" куда удачнее раскроется, если взяться пересматривать всю франшизу и поставить ее вслед за "Противостоянием" (фильму, надо сказать, не то чтобы жизненно необходим большой экран, так что вполне можно дождаться цифрового релиза — все равно особых спойлеров в данном случае не предполагается). Что касается каши с фазами — если честно, на данном этапе сложно понять, какое применение может быть у этого условного разграничения за пределами страницы в "Википедии".