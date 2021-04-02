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"Рассказ служанки" / The Handmaid's Tale
Чипированная жена, стимпанк-фэнтези и гений в бегах: главные сериалы апреля
Foto: Kadrs no filmas

В ежемесячной подборке сериалов — новая долгожданная часть "Рассказа служанки", многобюджетный фэнтезийный сериал в эстетике императорской России, викторианские женщины со сверхспособностями и отчаянная домохозяйка, которая спасается от вживившего в нее микрочип миллиардера-социопата.

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"Рассказ служанки" / The Handmaid's Tale

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Lenta.ru

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От владельца

Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
250€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
290€
Sīpeles iela, Mārupes nov.,
393 393€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
VEF Baloži, Olaines nov.,
980€
Valkas nov.,
48 000€
Rembates iela, Pļavnieki, Rīga,
79 500€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Jūras iela, Carnikavas nov.,
168 000€
Volguntes iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
320€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Sergeja Eizenšteina iela, Mežciems, Rīga,
50 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Ģertrūdes iela, Centrs, Rīga,
90 000€
Mežvairogu ceļš, Ādažu nov.,
800€
Zālīša iela, Teika, Rīga,
129 947€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
3 100 000€
Krasta iela, Bauskas nov.,
275 000€
Zalves iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
850€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Truči, Ķeguma nov.,
350 000€
Plūmju iela, Ogres nov.,
15 750€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
215 000€