Чипированная жена, стимпанк-фэнтези и гений в бегах: главные сериалы апреля

В ежемесячной подборке сериалов — новая долгожданная часть "Рассказа служанки", многобюджетный фэнтезийный сериал в эстетике императорской России, викторианские женщины со сверхспособностями и отчаянная домохозяйка, которая спасается от вживившего в нее микрочип миллиардера-социопата.
О лучших телешоу апреля пишет "Лента.ру".
- 1. "Рассказ служанки" / The Handmaid's Tale
- 2. "Игрушка для взрослых" / Made for love
- 3. "Тень и кость" / Shadow and Bone
- 4. "Шальные деньги" / Snabba Cash
- 5. "Крестный отец Гарлема" / Godfather of Harlem
- 6. "Фрэнк из Ирландии" / Frank of Ireland
- 7. "Мейр из Исттауна" / Mare Of Easttown
- 8. "Они" / Them
- 9. "Невероятные" / The Nevers
- 10. "Берег москитов" / The Mosquito Coast
- 11. "Чад" / Chad