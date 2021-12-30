Что посмотреть перед Новым годом? 12 фильмов о добром и удивительном

Новый год — пожалуй, лучшее время для того, чтобы совершать добрые дела и смотреть хорошие фильмы.
"Лента.ру" cобрала знаменитые и малоизвестные фильмы о добрых делах и удивительных событиях, которые происходят с нами в канун главного праздника в году.
- 1. "Ирония судьбы, или С Легким паром!", 1975, СССР
- 2. "День сурка", 1993, США
- 3. "Девчата", 1962, СССР
- 4. "Семьянин", 2000, США
- 5. "Двенадцать месяцев", 1972, СССР
- 6. "Новая рождественская сказка", 1988, США
- 7. "Елки"
- 8. "Джентльмены удачи", 1971, СССР
- 9. "Добро пожаловать, или Соседям вход запрещен", 2006, США
- 10. "Маленькие женщины", 2019, США
- 11. "Чудо на 34-й улице", 1994, США
- 12. "Эта прекрасная жизнь", 1946, США