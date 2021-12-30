Что посмотреть перед Новым годом? 12 фильмов о добром и удивительном

Новый год — пожалуй, лучшее время для того, чтобы совершать добрые дела и смотреть хорошие фильмы.

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"Лента.ру" cобрала знаменитые и малоизвестные фильмы о добрых делах и удивительных событиях, которые происходят с нами в канун главного праздника в году.

