Что посмотреть с детьми на каникулах: 7 фильмов о лете и приключениях

До лета остались считанные дни. И если вдруг во время школьных каникул неприветливая балтийская погода заставит вас сидеть дома, мы знаем что делать - конечно, смотреть кино!

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Выбрали самые интересные кинохиты о детях, лете и приключениях, которые можно посмотреть всей семьей.

"Каратэ-пацан" (The Karate Kid), 2010

Переехав летом вместе со своей семьей в новый город, Дэниел оказывается новеньким в школе в Южной Калифорнии. К сожалению, парень становится мишенью обидных шуток в исполнении группы хулиганов. Но когда Дэниел начинает дружить с мистером Мияги, мастером боевых искусств, все оборачивается по-другому. Мияги берет Даниэля под свое крыло и готовит его к схватке с обидчиками.

При этом у мистера Мияги довольно нетрадиционный стиль обучения, который подозрительно похож на хитрость, чтобы заставить Даниэля помогать родителям по дому. К тому же, оказывается, что у наставника по карате с самого начала был план по созданию настоящего чемпиона. Этот фильм - классика 80-х и дань уважения аутсайдерам. Мало того, что ваши дети захотят заниматься боевыми искусствами, картина также может вдохновить их помыть семейную машину.

"Моана" (Moana), 2016

Ничто так не напоминает о лете, как блестящая морская вода и веселые приключения. Чтобы спасти свой народ, девочка по имени Моана отправляется в опасную одиночную миссию в самый центр океана. По пути она встречает довольно интересных персонажей, в том числе полубога Мауи.

Как и феминистическое "Холодное сердце", этот фильм Диснея отказывается от тематики принцесс и банальных влюбленностей в пользу истории о дерзкой девушке, идущей к цели, не являющейся поиском парня. Моана поведет вашу дочь или сына в мифическое музыкальное путешествие, в котором у ребенка возможно откроются новые грани самопознания. Это вдохновляющий фильм о девочке-лидере, которая достаточно отважна, чтобы быть собой.

"Митчеллы против машин" (The Mitchells vs. The Machines), 2021

Кэти Митчелл со своей семьей отправляется в эпическое путешествие, прежде чем начать свой первый год обучения в колледже. Но планы Митчеллов рушатся из-за технологической революции. Теперь этому семейству предстоит спасти мир от апокалипсиса роботов. В этой гонке участвует даже их очаровательная собачка. "Митчеллы против машин" — это ода чудаковатой семье в век ошеломляющих технологий.

"Ловушка для родителей" (The Parent Trap), 1998

Хотите Линдси Лохан? Беру две! Однояйцевые близнецы Энни и Халли, разлученные после развода родителей, неожиданно впервые встречаются в летнем лагере. Как только они узнают, кто есть кто, то сразу же начинают вынашивать план воссоединения своих любимых родителей.

Для поклонников Линдси Лохан это фильм, который прославил юную актрису в детстве, поскольку это был ее впечатляющий дебют в кино, в котором она сыграла сразу две главные роли. При этом старлетка продемонстрировала очаровательный британский акцент! Картина - перезапуск классического фильма 1961 года с Хейли Миллс в главной роли, и ее определенно стоит посмотреть, чтобы сравнить с оригинальным фильмом.

"Губка Боб в 3D" (The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water), 2015

Губка Боб Квадратные Штаны выбирается на берег, чтобы спасти секретную формулу крабсбургеров в этом анимационном фильме 2015 года. Хотя мультфильм про Губку Боба — забавное зрелище в любое время года, особенно уместно посмотреть его приключения летом, так как все знают, что он "обитает на дне океана". В этом фильме Бобу и его отряду соратников противостоит бородатый Антонио Бандерас в роли суперзлодея-пирата, а также несколько волосатых курортников. При этом Губке даже приходится объединиться со своим самым заклятым врагом Планктоном!

"Флиппер" (Flipper), 1996

Когда Сэнди (которого играет юный Элайджа Вуд) отправляется провести лето со своим дядей Портером (Пол Хоган) в Корал-Ки, он ожидает, что ему постоянно будет скучно. Все меняется, когда он встречает Флиппера — умного и игривого дельфина, который плывет за ним у берега по пятам. Увидев, что местный рыбак пытается убить Флиппера, Портер и Сэнди объединяются, чтобы защитить дельфина.

Но против них - и жадные рыбаки (которые также пытаются загрязнить воду), и правоохранительные органы, которые считают, что лучше отправить Флиппера в открытое море. Родители должны знать, что в этом римейке 1996 года телевизионной классики 1960-х годов вначале есть сцена убитого дельфина, а также атака акулы в конце - оба момента могут быть слишком тревожными для юных зрителей. Но этот фильм подарит ощущение любви к морскому миру и самым умным его существам - дельфинам.

"Дора и затерянный город" (Dora and the Lost City of Gold), 2019

Глубоко в перуанских джунглях шестилетняя Дора Маркес (Мэделин Миранда), дочь исследователей джунглей Коула (Майкл Пенья) и Елены (Ева Лонгория), проводит свои дни с кузеном Диего, воображаемыми друзьями Рюкзаком и Картой и обезьянкой Бутсом. Все вместе они мешают Свайперу (которого озвучивает Бенисио дель Торо), вороватому лису. Однажды Диего и его семья уезжают в Лос-Анджелес, а Дора и ее родители продолжают искать спрятанный золотой город инков Парапата.

После десяти лет исследований родители Доры расшифровывают местонахождение Парапаты и решают отправить 16-летнюю Дору (Изабела Монер) в среднюю школу Лос-Анджелесе, где учится Диего, пока они ищут затерянный город. Дора наслаждается своей новой жизнью, но Диего смущает ее эксцентричное поведение. Однажды во время прогулки музею, Дору и ее друзей похищают наемники. Это становится началом захватывающего приключения. Полнометражный фильм снят по анимационному сериалу.