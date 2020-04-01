Вынужденная самоизоляция продолжится как минимум до 14 апреля, скорее всего - дольше. И чтобы сидеть дома не было так мучительно больно, предлагаем обратить внимание на новые сезоны любимых сериалов и премьеры, которые ждут нас в ближайшее время.

В апреле на телеэкраны выходят спин-офф "Страшных сказок", трехмерный "Призрак в доспехах", свежие проекты авторов "Времени приключений" и "Рейда", а также — новые сезоны "Убивая Еву", "Чем мы заняты в тени" и "Жизни после смерти".

Издание "Газета.Ru" изучило программу телеканалов и рассказывает о самых интересных.