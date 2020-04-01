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"Байки из петли" (Tales from the Loop), 1 сезон
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Вынужденная самоизоляция продолжится как минимум до 14 апреля, скорее всего - дольше. И чтобы сидеть дома не было так мучительно больно, предлагаем обратить внимание на новые сезоны любимых сериалов и премьеры, которые ждут нас в ближайшее время.

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В апреле на телеэкраны выходят спин-офф "Страшных сказок", трехмерный "Призрак в доспехах", свежие проекты авторов "Времени приключений" и "Рейда", а также — новые сезоны "Убивая Еву", "Чем мы заняты в тени" и "Жизни после смерти".

Издание "Газета.Ru" изучило программу телеканалов и рассказывает о самых интересных.


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1 17
"Байки из петли" (Tales from the Loop), 1 сезон

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