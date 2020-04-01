Вынужденная самоизоляция продолжится как минимум до 14 апреля, скорее всего - дольше. И чтобы сидеть дома не было так мучительно больно, предлагаем обратить внимание на новые сезоны любимых сериалов и премьеры, которые ждут нас в ближайшее время.
В апреле на телеэкраны выходят спин-офф "Страшных сказок", трехмерный "Призрак в доспехах", свежие проекты авторов "Времени приключений" и "Рейда", а также — новые сезоны "Убивая Еву", "Чем мы заняты в тени" и "Жизни после смерти".
Издание "Газета.Ru" изучило программу телеканалов и рассказывает о самых интересных.
- 1. "Байки из петли" (Tales from the Loop), 1 сезон
- 2. "Домой засветло" (Home Before Dark), 1 сезон
- 3. "Беги" (Run), 1 сезон
- 4. "Потерянный рай" (Paradise Lost), 1 сезон
- 5. "Убивая Еву" (Killing Eve), 3 сезон
- 6. "Внешние отмели" (Outer Banks), 1 сезон
- 7. "Чем мы заняты в тени" (What We Do in the Shadows), 2 сезон
- 8. "Полночная проповедь" (The Midnight Gospel), 1 сезон
- 9. "Банды Лондона" (Gangs of London), 1 сезон
- 10. "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045" (Ghost in the Shell: SAC_2045), 1 сезон
- 11. "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob), мини-сериал
- 12. "Жизнь после смерти" (After Life), 2 сезон
- 13. "Страшные сказки: Город ангелов" (Penny Dreadful: City of Angels), 1 сезон
- 14. "В этом я уверен" (I Know This Much Is True), мини-сериал
- 15. "Игра в жертву" (The Victims' Game/Shui shi bei hai zhe), 1 сезон
- 16. "Биохакеры" (Biohackers), 1 сезон